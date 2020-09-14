MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLondra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı
GeriAvrupa Londra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Londra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Londra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı
Abone Olgoogle-news

Türkiye kökenli milletvekili Feryal Demirci Clark ve Bambos Charalambous, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, eşi Özlem Özaydın ve belediye lideri Nesil Çalışkan’ın da katılımıyla aşure günü düzenlendi.

40 dönümlük bir alan üzerinde bulunan yerleşkede hizmet veren Britanya Alevi Federasyonu (BAF) bahçesinde, gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Meclis Üyesi Saray Karakuş, Güney Doğan, Mustafa Çetinkaya, Mahmut Aksanoğlu, Sinan Boztaş, Erdal Doğan ve Tolga Aramaz, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Başkanı Zeynel Akdoğan, cemevinin geçen dönem başkanı Kadir Yürük, Croydon Cemevi Başkanı Mahmut Aydoğan, çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Londra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı

ALEVİ KÜLTÜNDE AŞURE RİTÜELİ
Enfield Alevi Kültür Merkezi Başkanı Zeynep Demir yaptığı açılış konuşmasında, “Aşure 680 yılından önce de birçok toplumunda şenlikler için kullanılan, düğünlerde, bayramlarda, inançlarında yer alan bir gelenekti. Ama biz Aleviler için Kerbela olayından sonra maalesef ki acının 10-12 gün harmanlanıp daha sonra sevince, umuta, barışa, kardeşliğe, dostluğa, bir arada yaşamaya, her bir ayrı tadın, her bir inancın, her bir kültürün bir arada olduğunda aslında çokta güzel bir tat verdiğini, bir arada yaşanabilinir duruma geldiğini anlatan bir toplumuz ve bunu kendi inancımızda, kendi geleneğimizde sürekli ifade etmeye çalışıyoruz. Bugün burada olan dostlarımıza, arkadaşlarımıza, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Londra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı

URFA SEMAHI DÖNDÜLER
Alevi anası Yadigar Arslan ve İnanç Kurulu Üyesi Doğan Erdoğan tarafından çerağı yakılması, gülbank okunması ardından Enfield Alevi Kültür Merkezi Semah Grubu, müzik eğitmenleri Derya Alibabaoğlu, Umut Özkan, Mustafa Kılçık ve Murat Sezgin eşliğinde Urfa Semahı döndüler. Aşure paylaşımı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapıldı. Aşure kazanlarının olduğu dev çadırın girişinde herkese maske dağıtıldı, eller dezenfekte edildi. Altı saat süren meşakkatli uğraşın sonunda 12 kazanda pişirilen aşureler, gün içerisinde yaklaşık 2 bin 500 kişi ile paylaşıldı.

Londra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı

Londra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı

Londra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle