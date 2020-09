Londra’da Türkiye kökenli milletvekili ve belediye başkanı aşure gününe katıldı

40 dönümlük bir alan üzerinde bulunan yerleşkede hizmet veren Britanya Alevi Federasyonu (BAF) bahçesinde, gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Meclis Üyesi Saray Karakuş, Güney Doğan, Mustafa Çetinkaya, Mahmut Aksanoğlu, Sinan Boztaş, Erdal Doğan ve Tolga Aramaz, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Başkanı Zeynel Akdoğan, cemevinin geçen dönem başkanı Kadir Yürük, Croydon Cemevi Başkanı Mahmut Aydoğan, çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





ALEVİ KÜLTÜNDE AŞURE RİTÜELİ

Enfield Alevi Kültür Merkezi Başkanı Zeynep Demir yaptığı açılış konuşmasında, “Aşure 680 yılından önce de birçok toplumunda şenlikler için kullanılan, düğünlerde, bayramlarda, inançlarında yer alan bir gelenekti. Ama biz Aleviler için Kerbela olayından sonra maalesef ki acının 10-12 gün harmanlanıp daha sonra sevince, umuta, barışa, kardeşliğe, dostluğa, bir arada yaşamaya, her bir ayrı tadın, her bir inancın, her bir kültürün bir arada olduğunda aslında çokta güzel bir tat verdiğini, bir arada yaşanabilinir duruma geldiğini anlatan bir toplumuz ve bunu kendi inancımızda, kendi geleneğimizde sürekli ifade etmeye çalışıyoruz. Bugün burada olan dostlarımıza, arkadaşlarımıza, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.





URFA SEMAHI DÖNDÜLER

Alevi anası Yadigar Arslan ve İnanç Kurulu Üyesi Doğan Erdoğan tarafından çerağı yakılması, gülbank okunması ardından Enfield Alevi Kültür Merkezi Semah Grubu, müzik eğitmenleri Derya Alibabaoğlu, Umut Özkan, Mustafa Kılçık ve Murat Sezgin eşliğinde Urfa Semahı döndüler. Aşure paylaşımı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapıldı. Aşure kazanlarının olduğu dev çadırın girişinde herkese maske dağıtıldı, eller dezenfekte edildi. Altı saat süren meşakkatli uğraşın sonunda 12 kazanda pişirilen aşureler, gün içerisinde yaklaşık 2 bin 500 kişi ile paylaşıldı.