Londra’da hırsızlık arttı

2023’ün Mart ayı ile 2024 arasında Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 79 binden fazla yankesicilik ihbarı aldı. Bunların 28 binden fazlası şehir merkezindeki Westminster semtinde gerçekleşti. Bu bölgede her 7 kişiden birisi, genellikle cep telefonu olmak üzere bir eşyasını çaldırdı. Veriler, üç yıl öncesine göre bu bölgede hırsızlık vakalarının yüzde 712 arttığına işaret ediyor.

İKİNCİ SEMT CAMDEN

Yankesicilik vakalarının en çok görüldüğü ikinci semt ise Camden oldu. 218 bin nüfuslu bölgede aynı sürede 6 bin 848 hırsızlık vakası bildirildi. Bu da her bin kişide 31.41 kişinin hırsızlığa maruz kaldığı anlamına geliyor. Southwark ise bu vakalarda üçüncü sırada geliyor. Her bin kişide 19 kişi, bu bölgede eşyasını çaldırmış. Üç yılda toplamda 5 bin 935 vaka bildirilmiş. Londra’nın diğer bölgelerinde de yankesicilik vakalarında büyük artış yaşandı. Kensington ve Chelsea’de son üç yılda yüzde 426 oranında artış görüldü. Lambeth’te bu artış yüzde 280, City of London semt sınırlarında ise yüzde 266 oranında gerçekleşti.

Yankesiciliğin en çok görüldüğü Londra semtleri:

1. Westminster – Bin kişide 133.21 vaka

2. Camden – Bin kişide 31.41 vaka

3. Southwark – Bin kişide 19.03 vaka

4. Kensington and Chelsea – Bin kişide 18.86 vaka

5. Hackney – Bin kişide 14.67 vaka

6. Islington – Bin kişide 12.8 vaka

7. Lambeth – Bin kişide 10.87 vaka

8. Newham – Bin kişide 10.65 vaka

9. Tower Hamlets – Bin kişide 9.23 vaka

10. Haringey – Bin kişide 9.04 vaka

EKSTRA UYANIK OLMAYA DAVET EDİLDİ

İstatistiklere göre Londra’nın 32 ilçesindeki yankesicilik vakaları, tüm Birleşik Krallık’taki toplam vakaların yüzde 70’ini oluşturuyor. Uzmanlar hırsızlık vakalarının en çok cep telefonunu hedef aldığını belirtiyor. Londralılar yankesiciliğe karşı ekstra uyanık olmaya davet edilirken, çapraz çantalar kullanarak hırsızları caydırmaya özendiriliyor. Sırt çantası kullananların cüzdan, telefon ve anahtar gibi değerli eşyalarını kendilerine daha yakın bir çapraz çantayla korunaklı şekilde taşımaları tavsiye ediliyor.