Londra’da eroin kaçakçılarına 15 yıl hapis cezası!

LONDRA’da Türkiye ve KKTC kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde oturan ikili, 21 Ağustos 2019’da 30 kilo eroinle ele geçirilmişti. Uyuşturucu kaçakçılığını araştıran polis ekipleri, uyuşturucuyu 57 yaşındaki Paul Hinds’in evindeki bir yatağın üzerinde bulmuştu. Daha sonra 47 yaşındaki Yücetaş’ın evinde de arama yapan polis burada da uyuşturucu kaçakçılığına dair ek kanıtlar bulmuştu. Kuzey Londra’daki Wood Green semtinde bulunan Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren bir uyuşturucu uzmanı, bulunan eroinin piyasa değerinin 3 milyon sterlinin üzerinde olduğunu belirtti.

LONDRA SOKAKLARI ARINDIRILIYOR

Daha önce uyuşturucu kaçakçılığı ve şifreli cep telefonlarının pin kodlarını vermeyi reddetmekten suçlu bulunan Hinds 14 yıl, Yücetaş da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hinds ve Yücetaş’ın hapisten çıktıklarında da cep telefonu kullanması ve işbirliği yapmalarının engellenmesine karar verildi. Polis yetkilisi Neil Ballard “Bu iki hükümlü, güvenlik güçlerinin bildiği isimlerdi ve büyük miktarda uyuşturucu Londra sokaklarından temizlenmiş oldu. Hinds ve Yücetaş’a verilen cezalar diğerleri için caydırıcı olmalı. Bu Londra Polis Teşkilatı’nın uyuşturucu tedarikini ve beraberinde gelen şiddet olaylarını azaltmak için ciddi ve organize suçlara karışanları hedef aldığına dair net bir örnek” dedi.