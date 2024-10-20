Lauterbach: ‘Sağlık reformu şart’

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PLANLANAN sağlık reformunun hayata geçirilmesi için prim artışının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Lauterbach, 2025 yılına yönelik artışın son yıllardaki enflasyondan kaynaklandığına dikkati çekerek, “Hastalık sigortası primlerinde önümüzdeki yıllarda artış olmayacaktır” açıklamasında bulundu. Lauterbach, ‘Bild’ gazetesine verdiği demecinde, aynı zamanda artışın hekimlere, hemşirelere ve diğer sağlık personeline haklı olarak yapılan zamlardan kaynaklandığını da söyledi. “Bizim sağlık sistemimiz Avrupa’dakilerin en pahalısı. Ama kalite olarak tepede değil, ortalardayız” diyerek sağlık alanında reformun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

‘HERKES HİZMET ALSIN’

Almanya’nın her kesiminden insanların sağlık hizmeti alabilmelerine özen gösterdiklerini, özellikle kırsal kesimlerdeki hastane ve kliniklerde hizmetin sürdürüleceğini belirten Lauterbach, “Planlanan reformu hayata geçiremezsek önümüzdeki yıllarda büyük kentlerde 100’ün üzerinde hastane ve kliniğin kapatılması kaçılmaz olacak” diye konuştu. Devlet destekli Hastalık Kasası ‘AOK’ şefinin kendisini “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Almanya’nın en pahalı Sağlık Bakanı” olarak nitelendirmesine de “Ben en ucuz Sağlık Bakanı’yım” yanıtını verdi.