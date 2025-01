KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Londralı Kıbrıslı Türklerle buluştu

Haberin Devamı

EŞİ Zerrin Üstel ile Londra’ya gelen, Üstel’in gezisi, Euromed, Londra Gazete, Alton and Co, Best Motors ve UKAY Ltd sponsorluğunda gerçekleşti. Kuzey Londra’da Wood Green’de Grand Palace salonundaki toplantıya T.C Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, başbakanın özel kalemi İlgen Bağcı, KKTC Londra temsilciliğinden Muavin Konsoloslar İsmail Şahinoğlu, Mustafa Erçakıca, Basın Ataşesi Esra Emin, T.C Büyükelçiliği Müşaviri Aslı Pakfiliz Kaya, sponsorlar Hasan Gazi, Yılmaz Özyiğit, Altan Kemal, Ozan Beliger, Işık Vedat, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aralarında Olay Gazetesi sahibi Nural Ezel’in de yer aldığı iş insanları ile çok sayıda konuk katıldı. Gecenin sunumunu Mustafa Güllü üstlendi.



Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donanmış salona alkışlarla giren Başbakan Ünal Üstel , vatandaşlarla el sıkışarak, sohbet etti. Özellikle genç konuklar başbakana büyük ilgi gösterdi. Euromed Ltd’in sahibi Hasan Gazi’nin konuklara hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan toplantıda, Başbakan Üstel alkışlarla kürsüye geldi. Konuşmasına, Bolu’da meydana gelen ve 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleriyle başlayan Başbakan, Londra’da yurttaşlarının sadece vatanın evlatları değil, aynı zamanda dünyadaki temsilcileri olduğunu belirtti. Üstel, “Kıbrıslı olmak sadece bir coğrafyanın insanı olmak değil, bir halkın mücadelesini, onurunu ve değerlerini taşımaktır” dedi. Kıbrıs Türk halkı olarak, tarih boyunca varlıklarını koruma mücadelesi verdiklerini, bunda da ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, en büyük destekçi ve dayanakları olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye’nin desteğiyle eğitim, sağlık, altyapı ve daha bir çok alanda önemli gelişmeler kaydettiklerini ekledi.İngiltere’deki yurttaşlarının kendi kimliklerini koruyarak, hem de toplumun bir parçası olarak köprü inşa ettiklerini, bunun sadece Kıbrıs’la İngiltere arasında değil, aynı zamanda kültürler ve insanlar arasında bir bağ oluşturduğuna işaret eden Başbakan Ünal Üstel, “Haklarımızı savunmak, kimliğimizi korumak ve uluslararası arenada sesimizi duyurmak için sizlere ihtiyacımız var. Bir milletin büyüklüğü, sadece sınırları içinde değil, diasporasının etkisiyle de ölçülür. Sizlerin İngiltere’de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunma noktasında ne denli önemli bir rol oynadığınızı biliyoruz. Bizimle birlikte yürüdüğünüz bu yolda, daha güçlü bir ses olmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı Türk olmak, sadece bir adanın insanı olmak değildir. Kıbrıslı Türk olmak, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmanın gururunu taşımaktır. Bizim için Kıbrıs Türk kimliği, Türklük şuuruyla yoğrulmuş bir kimliktir. Bu şuur, milli mücadelemizde bizi güçlü kıldı, bağımsızlığımızı kazanmamızı sağladı ve bugün de haklı davamızı savunmamızın temelini oluşturuyor. Ercan’dan direkt uçuş için mücadele edeceğiz. Karşımızda hem bir Rum lobisi, hem ambargolar var. Nerede olursanız olun Kıbrıs’ın kalbi sizlerle atıyor” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.