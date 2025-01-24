KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Londralı Kıbrıslı Türklerle buluştu

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EŞİ Zerrin Üstel ile Londra’ya gelen, Üstel’in gezisi, Euromed, Londra Gazete, Alton and Co, Best Motors ve UKAY Ltd sponsorluğunda gerçekleşti. Kuzey Londra’da Wood Green’de Grand Palace salonundaki toplantıya T.C Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, başbakanın özel kalemi İlgen Bağcı, KKTC Londra temsilciliğinden Muavin Konsoloslar İsmail Şahinoğlu, Mustafa Erçakıca, Basın Ataşesi Esra Emin, T.C Büyükelçiliği Müşaviri Aslı Pakfiliz Kaya, sponsorlar Hasan Gazi, Yılmaz Özyiğit, Altan Kemal, Ozan Beliger, Işık Vedat, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aralarında Olay Gazetesi sahibi Nural Ezel’in de yer aldığı iş insanları ile çok sayıda konuk katıldı. Gecenin sunumunu Mustafa Güllü üstlendi.

