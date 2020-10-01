Kimin yaptırdığı bilinmiyor... Irkçılık ve polis şiddeti kurbanları için anıt

BİR dönem sığınmacıların çadır kurup uzun süre işgal ettiği ve tüm dünyanın dikkatini çeken alan olan Oranien Meydanı’na anıtın kim ya da kimler tarafından dikildiği ise bilinmiyor. Gece yarısı dikildiği sanılan anıta şimdiye kadar polis ve belediye yetkilileri de müdahale etmedi. Anıtın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Yeşiller Federal Meclis milletvekili Canan Bayram, yanına da bu mesajı yazdı: “Seçim bölgem Kreuzberg’deki Oranien Meydanı’nda ırkçılık ve polis şiddeti kurbanları anısına anıt dikildi. Kimin diktiği bilinmiyor ama bu sırada çok sayıda çiçek bırakılmış. Umarım o bölgede kurbanlar için haklı olarak talep edilen bir anıt dikilir. Irkçılığı aşmak için onun üzerine konuşmamız gerekiyor.”

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana aralarında çok sayıda Türkiye kökenlilerinin de bulunduğu 200’den fazla kişi, ırkçılık ve polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Mölln ve Solingen’de ırkçılar Türklerin evlerini kundaklamıştı. NSU 8’i Türkiye kökenli 10 kişiyi katletmişti. Halle kentinde sinagogu basıp katliam yapmak isteyen ırkçı saldırgan, amacına ulaşamayınca yoldan geçen bir kadını öldürmüştü. Saldırgan daha sonra Türklere ait döner büfesini taramış ve burada da bir genci katletmişti. Bu yılın şubat ayında bu kez ırkçı saldırının hedefi Hanau’daki göçmenler olmuştu. Irkçı bir saldırgan Hanau’da Türklere ait iki farklı adresteki işyerlerini peş peşe taramış, dördü Türkiyeli toplam 9 göçmeni öldürmüştü.