Kaza mı intihar mı?

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Kimliği ve yaşı açıklanmayan kadın olay yerinde korkunç şekilde hayatını kaybederken, çocuk ise olay yerine gelen helikopterle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. Federal Polis, olayın nedenini araştırıyor. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Berlin ana tren garının birçok bölümü kapatıldı, çok sayıda tren seferinde gecikmeler ve iptaller yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, gardaki güvenlik kamerasının görüntülerini de inceliyor. Kadının intihar ettiği üzerinde durulurken, olaya yakından şahit olan bazı kişiler ağır travma geçirdi. Peronda bulunan 19 kişiye psikolojik destek verildi.