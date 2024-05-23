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Kaza mı intihar mı?

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#AVRUPADAN HABER#ICE#Berlin Tren Kazası
Kaza mı intihar mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 09:54

Almanya’nın başkenti Berlin’de ana tren garında çarşamba akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Bir kadın ve bir çocuk gara giriş yapan hızlı tren ICE’nin altında kaldı.

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Kimliği ve yaşı açıklanmayan kadın olay yerinde korkunç şekilde hayatını kaybederken, çocuk ise olay yerine gelen helikopterle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. Federal Polis, olayın nedenini araştırıyor. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Berlin ana tren garının birçok bölümü kapatıldı, çok sayıda tren seferinde gecikmeler ve iptaller yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, gardaki güvenlik kamerasının görüntülerini de inceliyor. Kadının intihar ettiği üzerinde durulurken, olaya yakından şahit olan bazı kişiler ağır travma geçirdi. Peronda bulunan 19 kişiye psikolojik destek verildi.

Kaza mı intihar mı

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#AVRUPADAN HABER#ICE#Berlin Tren Kazası

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