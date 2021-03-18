‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti

Üç yıldan fazla bir süredir kanserle mücadele eden Almanların ünlü yarış pilotu Sabine Schmitz yaşamını yitirdi. "Nürburgring'in Kraliçesi" olarak tanınan ve 24 Hours Nürburgring yarışını kazanan tek kadın yarış pilotu olan Sabine Schmitz, 51 yaşındaydı.

Bir dönem BBC'nin Top Gear programını da sunan Schmitz'in geçen sene, 2017 yılından beri kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Schmitz 24 Hours Nürburgring'deki ilk zaferini 1996'da BMW M3 kullanarak Johannes Scheid ve Hans Widmann ile kazanmıştı. Schmitz bir sonraki sene yarışı Scheid, Hans-Jürgen Tiemann ve Peter Zakowski ile tekrar kazandı. 2008'de ise Porsche ile 3. kez ilk sırayı almıştı.

Birçok kişi tarafından "Nürburgring'in Kraliçesi" olarak tanınan Schmitz'in eşiyle birlikte kurduğu yarış ekibi Frikadelli Racing de birçok başarıya ulaşmıştı.

NÜRBURGRING’DEN ÜNLÜ YARIŞÇI İÇİN PAYLAŞIM

Nürburgring resmi twitter hesabından ünlü pilot için "Sabine Schmitz uzun bir hastalıktan sonra çok erken vefat etti. Onu ve neşeli doğasını özleyeceğiz. Huzur içinde uyu Sabine" paylaşımında bulundu.