Itri’den Bach’a, tren penceresinden Almanya’ya!

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KEREM Memişoğlu müzik kariyerine daha çocuk yaşta piyanoyla başladı. Henüz 9 yaşında aldığı piyano eğitiminden itibaren klasik müzik dünyasında köklü bir yer edinme hayaliyle ilerledi. Müziğe olan bu erken merakı, genç yaşlarında beste denemeleri yapmasına ve öğrenci konserlerinde sahne almasına öncülük etti. Zamanla, bu ilgi profesyonel bir tutkuya dönüştü ve onu orkestra şefliğiyle besteciliğin kesişim noktasına getirdi. Lise yıllarında Broadway müzikallerine olan ilgisi ve tiyatroya duyduğu tutku, üniversite yıllarına yaklaştıkça müziğin sahne sanatlarıyla iç içe geçtiği bir yolculuğa dönüştü. Klasik müziğin sınırlarını aşarak, tiyatro sahnelerinde anlatıma güç katan besteler üretme fikri, Kerem Memişoğlu’nun sanatsal kimliğini şekillendirdi. Türkiye’de Devlet Tiyatroları başta olmak üzere, pek çok özel tiyatroda yaptığı bestelerle sahne sanatlarına değer kattı.

