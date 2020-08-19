İstihdam daha az etkilendi

Almanya’da büyük oranda ekonomik daralma olurken, çalışanlar aynı oranda olumsuz etkilenmedi. Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanların sayısı bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sadece yüzde 1.3 oranında azaldı. Ülkede haziran ayı sonu itibariyle çalışan sayısı 44 milyon 700 bine düştü. Geçen yıl bu dönemde ise çalışan sayısı yaklaşık 45 milyon 288 bindi. Çalışan sayısının geldiği rakam iki Almanya’nın birleştiği 1990 yılının seviyesine düştü. Almanya’da çalışan sayısında büyük oranda düşüş olmazken, çalışma sürelerinde önemli oranda azalma oldu. İstihdam Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) rakamlarına göre çalışma süresi yüzde 10 oranında düştü. Nisan ile haziran aralığında toplam çalışma süresi 13.3 milyar saate geriledi. Çalışan başına mesai süresi üç aylık dönemde ortalama 297 saat 20 dakika olarak gerçekleşti. 2019 yılının ikinci çeyreğinde göre kişi başına mesai süresi yüzde 8.8 oranında azaldı. ‘BAŞARILI ŞEKİLDE İŞLİYOR’

Kısa süreli çalışma uygulamasının istihdam üzerinde olumlu etki yarattığına dikkati çeken IAB Yöneticisi Enzo Weber, “Kısa süreli çalışma uygulamasıyla mesai süresinin azaltılması yeni duruma uyumu kolaylaştırdı. Özellikle istihdamın daralmasına yol açan dış faktörlerin olumsuz etkisi alınan kısa süreli çalışma uygulamasıyla kırıldı. Kısa süreli mesai uygulaması şirketlerin likiditesini de korudu. Alman şirketlerinin güçlü yapısı sayesinde kısa süreli çalışma uygulaması başarılı bir şekilde işliyor” dedi. HÜKÜMET UZATACAK MI

Federal hükümet işsizliğin önüne geçmek için uyguladığı kısa süreli çalışma kararını 12 ayla sınırlandırmıştı. Aşının bulunmaması ve salgının yayılma hızının istenilen seviyeye düşürülmemesi, hükümet içinde sürenin uzatılması tartışmalarını başlattı. Uygulamanın iki yıla kadar çıkarılmasını öneren uzmanlar, böylece kalifiye elemanların kaybedilmesinin önleneceğini düşünüyor. Ülkede en çok üyesi bulunan Metal Sendikası IG Metall ise istihdamın korunması için haftalık çalışma süresini beş günden dört güne düşürülmesini önermişti. Aynı öneriyi Sol Parti yönetimi de yapmıştı.