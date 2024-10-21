×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Irkçı PEGIDA’dan son gösteri

Güncelleme Tarihi:

#PEGIDA#Irkçı#Lutz Bachmann
Irkçı PEGIDA’dan son gösteri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 09:52

Almanya’da 2014 yılından beri İslam düşmanı sloganlarla sokaklara dökülen ve son dönemlerde ortalıkta pek gözükmeyen aşırı sağcı ‘Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatanperver Avrupalılar’ (PEGIDA) örgütü, gösterilerine ‘geçici olarak’ ara vereceğini açıkladı.

Haberin Devamı

ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde kalan Dresden kentindeki Kadınlar Kilisesi (Frauenkirche) önünde pazar günü öğleden sonra toplanan yaklaşık bin civarında gösterici, her zaman olduğu gibi yine yabancı, göçmen, sığınmacı ve İslam düşmanlığı içeren sloganlar attı. PEGIDA hareketinin öncüsü Lutz Bachmann, “Bu şimdiye kadarki 250’nci gösterimiz. Şimdilik bu son gösterimiz. Gösterilerimize geçici olarak ara veriyoruz” dedi. Kendisi bu konuda bir açıklama yapmadığı halde, mali kaynak sıkıntısı nedeniyle PEGIDA’nın gösterilerine ara verdiği ileri sürüldü. Dresden’deki bu son gösteri sırasında polisin çok sıkı güvenlik önlemleri aldığı gözden kaçmadı. Kadınlar Kilisesi yakınlarında PEGIDA’yı protesto etmek için “Kin yerine kalp” sloganıyla bir de karşı gösteri düzenlendi. Polis, karşıt göstericiler arasında bariyerler oluşturarak olay çıkmasını engelledi.

Irkçı PEGIDA’dan son gösteri

Lutz Bachmann

Haberin Devamı

CEZA ALANLAR DA OLDU
PEGIDA, 2014 yılında Angela Merkel başbakanlığında CDU/CSU ile SPD’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin göç ve sığınmacı politikasını protesto amacıyla kuruldu. Aşırı milliyetçi ve İslam düşmanı bir tutum sergileyen PEGIDA, daha ziyade eski Doğu Almanya sınırları içindeki kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Saksonya Eyalet Koruma Teşkilatı’nın kayıtlarına ‘aşırı sağcı’ olarak geçen PEGIDA öncülüğünde yapılan gösterilerde tam bir yabancı, sığınmacı ve İslam düşmanlığı sergilendi. Birçok PEGIDA yöneticisi ve gösterilerde konuşma yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulurken, cezaya çarptırılanlar da oldu.

Irkçı PEGIDA’dan son gösteri

Irkçı PEGIDA’dan son gösteri

Irkçı PEGIDA’dan son gösteri



 

Haberle ilgili daha fazlası:
#PEGIDA#Irkçı#Lutz Bachmann

BAKMADAN GEÇME!