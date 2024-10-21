Irkçı PEGIDA’dan son gösteri

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ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde kalan Dresden kentindeki Kadınlar Kilisesi (Frauenkirche) önünde pazar günü öğleden sonra toplanan yaklaşık bin civarında gösterici, her zaman olduğu gibi yine yabancı, göçmen, sığınmacı ve İslam düşmanlığı içeren sloganlar attı. PEGIDA hareketinin öncüsü Lutz Bachmann, “Bu şimdiye kadarki 250’nci gösterimiz. Şimdilik bu son gösterimiz. Gösterilerimize geçici olarak ara veriyoruz” dedi. Kendisi bu konuda bir açıklama yapmadığı halde, mali kaynak sıkıntısı nedeniyle PEGIDA’nın gösterilerine ara verdiği ileri sürüldü. Dresden’deki bu son gösteri sırasında polisin çok sıkı güvenlik önlemleri aldığı gözden kaçmadı. Kadınlar Kilisesi yakınlarında PEGIDA’yı protesto etmek için “Kin yerine kalp” sloganıyla bir de karşı gösteri düzenlendi. Polis, karşıt göstericiler arasında bariyerler oluşturarak olay çıkmasını engelledi.



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CEZA ALANLAR DA OLDU

PEGIDA, 2014 yılında Angela Merkel başbakanlığında CDU/CSU ile SPD’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin göç ve sığınmacı politikasını protesto amacıyla kuruldu. Aşırı milliyetçi ve İslam düşmanı bir tutum sergileyen PEGIDA, daha ziyade eski Doğu Almanya sınırları içindeki kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Saksonya Eyalet Koruma Teşkilatı’nın kayıtlarına ‘aşırı sağcı’ olarak geçen PEGIDA öncülüğünde yapılan gösterilerde tam bir yabancı, sığınmacı ve İslam düşmanlığı sergilendi. Birçok PEGIDA yöneticisi ve gösterilerde konuşma yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulurken, cezaya çarptırılanlar da oldu.

