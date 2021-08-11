İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde Muharrem Ayı’nın ilk orucu açıldı

MUHARREM ayı nedeniyle İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi), 16 gün sürecek matem orucunda köy ve yöre dernekleri lokmalarını paylaşacaklar. Dün akşam Matem Ayı’nın ilk orucu açıldı. Uzun yıllardır hizmet veren Dersim Der tarafından İAKM ve Cemevi’nde lokmalar paylaşıldı. Britanya Alevi Federasyonu İnanç Kurulu’ndan Yadigar Arslan Ana ve Kazım Yıldırım Dede, tarafından önce delil uyandırıldı, daha sonra zakir Ali Arslan tarafından bir nefesle muhabbet başlatıldı. Yadigar Ana, sofra gülbankı verdi. Masum-u Paklar ve Fatma Ana Orucu’nun anlamını anlattı.

HZ. ALİ’Yİ ANLATTI

Daha sonra Kazım Yıldırım Dede de, Hz. Ali’yi (Şah Merdan Ali) anlattı. Kerbeladan bugüne kadar yaşanan bütün katliamlarda katledilen canlar anıldı. Yıldırım Dede, Hz. Ali ile ilgili: “Hz. Ali, Hz. Muhammed’in damadı aynı zamanda amcasının oğludur. 21 Mart 599 tarihinde Mekke’de doğdu. Babası Ebu Talip’dir” dedi. Katılımcılar arasında patoloji uzmanı Dr. İsmail Bulut, eşi Gönül Bulut, dernek üyeleri ve vatandaşlar da yer aldı.

KADIN BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Dersim Der Başkanı Şengül Düzgün yaptığı kısa konuşmasında şunları söyledi: “Başta Muharrem ayında burada emek veren, yol hizmeti süren değerli anamıza, dedemize ve cemevi yönetimine teşekkür ederiz. Özellikle geçen yıl yoğun pandemi döneminde ve hâlâ devam eden süreç içerisinde cemevi kapılarını kapatmayıp kendi sağlıklarını tehlikeye atarak hak hizmetlerini yerine getirmeye devam ettiler. Dersim Der olarak, Cemevi ve İnanç Kurulu’nun yanında olduğumuzu ve desteklediğimizi ve katkı sunmaya devam edeceğimizi ifade ederiz” dedi.





MUHARREM ORUCUNDA BUNLAR YAPILMAZ

Aleviler, muharrem orucunda, Kerbela’da, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in yolunun Yezid’in ordusu tarafından kesilip susuz şehit edilmesi nedeniyle mümkün olduğunca sudan uzak dururlar. Su yerine şerbetli içecek, ayran, çay içerler. Etli yemeklerden uzak durulur çünkü canlıların öldürülmesi istenmez. Dal kırmamaya, çiçek koparmamaya dikkat edilir. Eğlenceden de uzak durmaya çalışılır, bugünlerde düğün nişan tören yapılmaz.