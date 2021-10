İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi ilk kez kadın başkan

Haberin Devamı

LONDRA’da 1993’ten bu yana hizmet veren İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’ne (İAKM- Cemevi) ilk kez bir kadın başkan seçildi. Seçimlere ilk başta 3 liste ile girilirken seçim başlamadan önce yeşil ve kırmızı listedekiler, beyaz listeye karşı birleştiler. Oyların sayılmasının ardından yapılan açıklamada toplam 507 geçerli oy kullanıldığı belirtildi. Buna göre Filiz Koç ve Kemal Has’ın beyaz listesi 258 oy alarak seçimi kazanırken, Savaş Hurman ve Mustafa Sivas’ın oluşturduğu yeşil-kırmızı liste 249 oy alarak seçimi kaybetti.

YÖNETİM KURULUNUN 15’İ KADIN

Koç ve Has’ın listesinde yer alan 27 kişilik yönetim kurulunun 15’i kadın, 12’si ise erkek. Devir teslim töreni ardından yapılacak ilk toplantıda görev dağılımı yapılacak. Cemevi salonunda gerçekleşen 24. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Kurulu, Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu, Dr. İsmail Bulut, Croydon Cemevi Başkanı Mahmut Aydoğan, Britanya Alevi Federasyonu Genel Sekreteri (BAF) Gülay Dalkılıç, Haringey Belediyesi görevlisi Elvan Asutay ve Vakıflar Dairesi tarafsız gözlemcisi Yaşar İsmailoğlu’ndan oluştu. Mahmut Aydoğan, Divan Kurulu Başkanı seçildi. Cemevi güvenliği yöneticiliğini Kemal Sezer’in yaptığı 12 kişilik Solid Güvenlik Ekibi tarafından sağlandı.



CEMEVLERİ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR

Yönetim Kurulu adına geçen dönem başkanı Zeynel Akdoğan yaptığı konuşmada üyelere “Olağan Genel Kurulu’na hepiniz hoşgeldiniz” dedi. Konuşmasında, cemevlerinin üzerinde oynanan oyunların farkında olduğunu belirten Akdoğan, “Cemevlerinin dinamik gücü üyeleridir ve bu kurumların kaderini buranın üyeleri belirler, bizler hiçbir kurumun ön ya da arka bahçesi değiliz olmamalıyız. Ama bizler temel hak ve özgürlüklere aykırı duruşu olmayan herkesle yan yana gelmeliyiz çünkü din, dil, ırk ayrımının olmadığı güzel yarınları ancak bir araya gelirsek inşa edebiliriz. Bununda farkındayız. Değerli canlar bütün mesele insan olabilmektir” dedi.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR OLDU

BAF Başkanı İsrafil Erbil de, “Genel kurulumuzu saygı ile selamlıyorum. Bu ülkede çok önemli kazanımlarımız oldu. Yerel kurumlar Alevileri tanıyor, okullarda Alevilik dersleri veriliyor, çocuklarımız özgüvenli bir inanç kimliği taşıyor. O nedenle bugün seçilen yöneticilerin bu kazanımlara sahip çıkmasını diliyorum.

Alevilik Erdebil’den, Güvenç Abdal’a, Hünkar Dergahı’ndan Abdal Musa’ya, Kaygusuz Abdal’dan Dersim Ocaklarımıza kadar her kurumumuz Aleviliği temsil ediyor. Farklı coğrafyalardan geliyoruz, İnanç ta farklılıklarımız olabilir ama bizler bir bütünün Aleviliğin parçalarıyız” diye konuştu.



TEŞEKKÜR ETTİLER

Ali Dereli Dede’nin konuşması ardından mali rapor okundu, mali ve denetleme raporları aklandı, akabinde aday listeleri açıklandı. Yeni cemevi başkanı Filiz Koç ve Eş Başkan İbrahim Has, kısa bir konuşma yaptılar. Yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlarını ve cemevi üyelerini selamladılar. Yeni yöneticiler konuşmalarında, “Seçimleri beyaz liste kazandı. Bunu bütün kalbimizle söylemek istenirse kurumumuz kazandı, örgütümüz kazandı, yolumuz kazandı. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bugünkü kurultayın çok Alevice geçmesinde katkısı olan özellikle bu ortamın sağlanmasında büyük emekleri geçen dostlarımızın büyük emekleri var. Özellikle onlara şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Savaş dostumuzun konuşmasında belirttiği gibi, ‘beyaz liste’ kazanmış olabilir ama yarından itibaren çalışmalarımızda ihtiyaç duyduğumuz her yerde, her alanda kendilerini ve arkadaşlarını davet edeceğiz, biliyoruz ki kendileride bize gerekli desteği verecektir” diye konuştu. Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA