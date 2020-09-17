İnanç ve kültürler yaya geçidine yansıdı

TÜRKİYE kökenli toplumun en yoğun yaşadığı Enfield ilçesinde, aslen Kahramanmaraş Afşin doğumlu Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Britanya Alevi Federasyonu’ndan (BAF), Alevi kültür ve inancını yansıtacak bir yaya geçidi tasarımı istedi. Çizimleri ve tasarımı BAF Eğitim komisyonundan resim öğretmeni Hasan Bölücek tarafından yapılan yaya geçidi dün akşam açıldı.

ÖZGÜRLÜĞE UÇAN GÜVERCİN...

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Alevi inancında yaşamın dört ana elementten oluştuğuna inanılır ve her elementi simgeleyen bir renk vardır. Toprak yeşil ile, su mavi ile, ateş turuncu ile hava mor renk ile sembolize edilir. Yaya geçidinde kullanılan renkler dört elementi sembolize ederken, Alevilikte kutsal sayılan güvercin figürü ise barış ve özgürlüğü simgeliyor. Tasarımın sağ üst köşesinde yer alan mor kutuyu kırarak dışarıya özgürlüğe uçan güvercin ise koronavirüs sürecinde sadece Enfield’de değil tüm dünyada dışarı çıkmak, özgür olmak isteyen her canımıza bir selam gönderiyor. Enfield Belediyesi’nin bütün basılı yayınları gibi tüm sosyal medya platformlarında da yer alan yaya geçidi çalışması, Londra’da Alevi inanç ve kültürünü anlatan kalıcı sanat eserlerinden biri olacak.”