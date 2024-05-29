İkinci yarışma geliyor

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İKİNCİ yarışmada seçici kurulun belirleyeceği öyküler kitap halinde yayımlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Zuhal Yıldırım şunları söyledi: “Göçmen Kadın Öyküleri yarışmamız geçen yıl çok ilgi gördü. Harika öyküler geldi ve seçici kurulun desteğiyle ilk defa deneyimlediğimiz bu yarışma ve kitap basım sürecini başarıyla tamamladık. İlk deneyimimizden aldığımız enerji ve öykü yazarlarının da isteğiyle şimdi yarışma etkinliğimizin ikincisini düzenliyoruz. 31 Temmuz’a kadar Avrupa ve Birleşik Krallık’ta yaşayan bütün göçmen kadınlardan hikâyeler bekliyoruz. Tema sınırlamamız yok.”

YARIŞMA KURALLARI

* Yarışma Birleşik Krallık ve Avrupa’da yaşayan bütün göçmen kadınlara açıktır.

* Yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirsiniz.

* Konu sınırlaması yoktur.

* Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları katılamaz.

* İsteyen yarışmacılar mahlas kullanabilir.

* İlk üçe giren öyküler ödüllendirilecektir.

* Ödül alan öyküler ile kurulun seçtiği diğer öyküler Rengin Göçmen Kadın Öyküleri 2 kitabında yayımlanacaktır.

Seçici kurul üyeleri: Dursaliye Şahan, Fergül Yücel, Gülsen Gülbeyaz, İlden Dirini, Serpil Arslan, Şükran Bağcık, Vildan Özerdem.