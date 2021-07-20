Fırat Arslan, dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor

24 Temmuz Camartesi gecesi Almanya’nın Göppingen kentinde bulunan kendi spor salonu olan, (Fırat Arslan Sportcenter’de) gerçekleştirilecek olan karşılaşmada WBA Dünya Kıtalar Arası Altın Kemer maçı yapacak olan sporcumuz, önemli karşılaşma öncesi son viraja girdi. Bu karşılaşmayı kazanması durumunda dünya şampiyonluğu maçı yapma hakkını elde edeceğini vurgulayan Fırat Arslan, ‘Karşılaşmayı daha büyük bir salonda yapmak isterdik ancak Korona tedbirleri nedeniyle buna izin verilmiyor bu yüzden kendi spor salonumuzda gerçekleştirme kararı aldık. Maça çok iyi hazırlandım. Arjantinli rakibim R. Eduardo Acosta, defalarca Güney Amerika şampiyonluğunun yanı sıra, Arjantin şampiyonlukları yaşamış olan başarılı bir isim. Fakat kendime güveniyorum ve bu maçı alacağıma inanıyorum’ şeklinde konuştu. Veliahtım Hüseyin Cinkara

Genç yeteneklerimizden Hüseyin Cinkara’nın dünya şampiyonu olma potansiyelini gördüğünü belirten Fırat Arslan, ‘Hüseyin cesur ve yetenekli bir boksör kendisinin menajerliğini de üstlendim. İleride çeşitli federasyonlarda büyük kemerler için maç yaptırmayı planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha sert rakiplerin karşısına çıkararak dünyanın zirvesine tırmanışını hızlandıracağız. Ayrıca bu boks galasının tüm promotörlük işlemlerini gerçekleştiren genç promotörümüz Deniz Gemici Serrano’da dünya boks arenasında büyük bir başarı ile ilerliyor. Galamızdaki tüm rakiplerin organizasyonlarını yapan Deniz’in, gelecekte dünya boks arenasında başarılı galalara imza atacağına inanıyorum’ dedi. ‘Rakibimiz Arnavut’

Uzun yılardan beri Fırat Arslan’ın basın danışmanlığını yürüten Vedat Alyaz, ‘IBO Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkan Hüseyin Cinkara, Almanya şampiyonluğu yaşamış, Alman birinci liginde boks yapmış yetenekli bir boksörümüzdür. Bugüne kadar çıktığı 15 maçın hepsini kazanan Cinkara, bunların 12’sini nakavtla sonlandırarak muhteşem bir karneye sahiptir. Rakibimiz Arnavut kökenli Erdogan Kadriya, 16 maçın 10’unu nakavtla olmak üzere kazanmış ve üçte yenilgisi olan bir isim. Almanya adına ringe çıkan rakip özellikle sert yumruklarıyla tanınıyor. Gecede ayrıca ağır sıklet boksörlerimizden Ali Kıydın, Erdinç Delibaltaoğlu ve Muhammed Bektaş’ta mücadele verecek’ dedi. Göppingen'deki galanın ana sponsoru Ya'Medina, restoranlar zincirinin Manheim'daki açılışına katılan boksörlerimizden Fırat Arslan ve Hüseyin Cinkara La, Medina patronu (ortada) Yakup Ülker ile kameralara poz verdi.

