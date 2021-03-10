Hayranlarıyla internetten buluşacak

SENARYOSUNU yazdığı ‘Güçlü Hans’ adlı masal filmi Almanya’nın saygın kültür sanat ödüllerinden ‘2021 Grimme Ödülleri’ne aday gösterilen Su Turhan, ‘Komiser Zeki Demirbilek’ serisinin geçen yıl yayımlanan 7’nci kitabından bu akşam saat 19.00’da Pfennigparade Vakfı’nın internet sayfalarından canlı olarak okumalar yapacak, Halk Yüksek Okulu iş birliğiyle gerçekleşecek olan okuma 15 Mart tarihine kadar YouTube kanalından takip edilebilecek. ‘Komiser Zeki Demirbilek’ serisinin ilk kitabı 2013’te çıktı. Serinin ilk iki serüveni ise ‘Pascha’ adıyla televizyon filmi olarak çekildi. Başrolünü Tim Seyfi’nin oynadığı film, 2017’de ARD televizyonunda yayımlanarak büyük beğeni topladı. Almanya’nın önde gelen yayınevlerinden Piper Verlag tarafından yayımlanan Su Turhan romanlarının ilki ‘Komiser Paşa’ ismiyle iki yıl önce Türkçeye de çevrildi.