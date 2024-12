‘Hayat Kitap Fuarı’ kapılarını açıyor

Haberin Devamı

“BİRİNCİSİNİ geçen yılın 19-28 Nisan tarihleri arasında yaptığımız kitap fuarımız beklentinin üzerinde ilgi gördü. Türkiye’den ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden yazar, eğitimci ve hatiplerin katıldığı fuarımız 10 gün boyunca müthiş bir ilgiyle takip edildi. Özellikle çocuklara yönelik animasyonlar, aileler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye’nin çok bilinen çizgi filmi ‘Rafadan Tayfa’ ekibi fuara katılan çocukları eğlendirirken, alanlarında yetkin yazar ve hatiplerin konferans ve imza etkinlikleri ise anne babaların ilgi odağı oldu. Fuara katılan yayınevleri kaliteli ve içerikli eserleri ziyaretçilere sunma imkânı buldu.”



“Yarın açacağımız fuarla alakalı aylardır yaptığımız çalışmaları tamamladık. Yine alanında yetkin yazar ve hatiplerimizi programımıza davet ettik. İnşallah 7 gün sürecek fuarımızda her günümüz dolu dolu geçecek. Bir hafta boyunca haftanın her gün 13.00 – 22.00 saatleri arasında her saat çeşitli hatip konferansı ya da etkinlik organizasyonu olacak. Tanıtım afişlerimizdeki katılımcı misafirlerimizin haricinde Almanya ve Türk parlamentosundan sürpriz misafirimiz olacak. ‘Tılsımlı Padişah Gömlekleri’ sergisi çok ilgi görecek diye düşünüyoruz. Yine yaklaşık 40’tan fazla yazar ve hatibimizin katılacağı fuarda her gün sürpriz güzel hediye çekilişlerimiz olacak. Fuarımızın diğer bir bölümü olan geleneksel Türk damak lezzetinin bulunduğu yeme-içme bölümümüzde değişik lezzetleri tatma imkânı olacak. Fuara gelenler stantlarımızdan alışveriş yapabilecek. Sosyal medya sayfalarımızdan ve www.hayatkitapkulturfuari.com internet adresimizden etkinlik ve aktiviteleri takip edebilirsiniz.”