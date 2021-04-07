‘Halit Meydanı’nda anıldı

HALİT Yozgat’ın isminin verildiği ‘Halit Meydanı’nda gerçekleştirilen anma törenine, aile mensuplarının yanı sıra Kassel Belediye Başkanı Christian Geselle, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve vatandaşlar katıldı. Başkonsolos Tunçer, burada yaptığı konuşmada, Halit Yozgat’ın 15 yıl önce NSU’lu teröristlerce bu meydanda öldürüldüğünü, aynı teröristlerin 8 Türk, bir Yunan ve bir Alman polisi de aynı şekilde vahşice öldürdüğünü hatırlattı. Karanlık ve ırkçı zihniyetin temsilcilerinin işlediği cinayetlerin tüm dünyayı derinden sarstığını belirten Tunçer, “Bu cinayetlere ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkarılamadığını da üzülerek gözlemliyoruz. Geçen yıl Hanau’da yitirdiğimiz 9 masum insanı bizden alan kör şiddeti kabullenmediğimiz gibi, Türk-Alman dostluğuna samimiyetle inanan kişiler olarak bu vahşeti yaratan hastalıklı zihniyeti anlamakta büyük güçlük çekiyoruz” dedi.

Hessen eyaletinde peş peşe yaşanan vahim gelişmelerin ırkçılığın nasıl bir zehir olduğunu tekrar hatırlattığını belirten Tunçer, aşırı sağcı ve ırkçı şiddeti en kuvvetli biçimde kınadıklarını, bu hastalıktan kurtulmak için güçlü ve kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer, Yozgat’ın ailesi ve sevenleri tarafından meydandaki anıta çiçekler bırakıldı, dualar edildi.