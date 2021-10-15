‘Hakikat’ın Londra galası yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemiDoğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemi!#Enerji Krizi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
‘Aldatıldım’ diyerek boşanma davası açtı ‘Aldatıldım’ diyerek boşanma davası açtı #Burak Sergen
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacakBu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Haldun Taner Sahnesinde bulundu Hemen korumaya alındıHaldun Taner Sahnesi'nde bulundu! Hemen korumaya alındı#İstanbul
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Putinden flaş sözler... Alarm durumundalarPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!#Rusya
Muslera yıkıldı Tehlike çanları çalıyor...Muslera yıkıldı! Tehlike çanları çalıyor...#Dünya Kupası
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
Hande Fırat ölümden döndü TIRdan fırlayan tekerlek dehşeti...Hande Fırat ölümden döndü! TIR'dan fırlayan tekerlek dehşeti...#Hande Fırat
Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldüHollywood'un 'lanetli evi': Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü#Brittany Murphy
İkizi değil, kardeşiİkizi değil, kardeşi!#Ünlüler Ve Kardeşleri
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Hakikat’ın Londra galası yapıldı

#Londra#‘Hakikat-Şeyh Bedrettin’ Gala#Bülent Emrah Bayrak
‘Hakikat’ın Londra galası yapıldı

Başrollerini Suavi ve Bülent Emrah Bayrak’ın üstlendiği ‘Hakikat-Şeyh Bedrettin’ filminin Londra galası yapıldı.

Haberin Devamı

SUAVİ, yaşadığı vize sorunu nedeniyle Britanya Alevi Federasyonu’nun (BAF) organize ettiği etkinliğe katılamazken, başrol oyuncularından Bülent Emrah Parlak, filmin Londra’da yaşayan yapımcılarından Meryem Doğan ve filmin müzik yapımcısı Levent Güneş galada hazır bulundu. Gecenin konukları arasında CHP Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, geçmiş dönem başkanlarından Saray Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çetinkaya, Eczacı Ali Gül Özbek, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Eş Başkanları Filiz Koç ile İbrahim Has, geçmiş dönem başkanı Zeynel Akdoğan da vardı. Film söyleşisinin Enfield ilçesindeki Cineworld sinemasında gösterimden sonra yapılması planlanıyordu, ancak salondaki aksaklıklar yüzünden gösterim gecikince, söyleşi programı gösterimin öncesine alındı. Filmde Börklüce Mustafa’yı canlandıran Bülent Emrah Parlak, söyleşide seyircilerden gelen bir soru üzerine çekimlerin 6 hafta sürdüğünü söyledi. Yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür eden Parlak, film için Almanya’da Berlin ve Frankfurt ile Hollanda’da Lahey’de gala yaptıklarını belirtti.

‘Hakikat’ın Londra galası yapıldı
‘Hakikat’ın Londra galası yapıldı
İKİ HAFTA GÖSTERİMDE KALACAK
Söyleşinin ardından 300’ü aşkın seyirci filmi iki ayrı salonda izledi. BAF Başkanı İsrafil Erbil, “Film ilk defa kolektif çalışma ürünü olarak ortaya çıktı ve birlikte üretim duygusunun yeniden umudu oldu. O nedenle Şeh Bedrettin felsefesini 21’inci yüzyıla taşıyan tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. İki hafta vizyonda devam edecek olan Hakikat filmine tüm canlarımızın ilgi duyması, izlemesi ve izletmesini arzuluyorum” dedi. Londra’da iki hafta boyunca gösterimde kalacak olan Hakikat filmi, aralarında Lea Valley Odeon, Wood Green ve Enfield Cineworld’un de bulunduğu sinemalardaki 15 farklı salonda izlenebilecek.
‘Hakikat’ın Londra galası yapıldı

‘Hakikat’ın Londra galası yapıldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Londra#‘Hakikat-Şeyh Bedrettin’ Gala#Bülent Emrah Bayrak

BAKMADAN GEÇME!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!