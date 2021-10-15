‘Hakikat’ın Londra galası yapıldı

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SUAVİ, yaşadığı vize sorunu nedeniyle Britanya Alevi Federasyonu’nun (BAF) organize ettiği etkinliğe katılamazken, başrol oyuncularından Bülent Emrah Parlak, filmin Londra’da yaşayan yapımcılarından Meryem Doğan ve filmin müzik yapımcısı Levent Güneş galada hazır bulundu. Gecenin konukları arasında CHP Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, geçmiş dönem başkanlarından Saray Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çetinkaya, Eczacı Ali Gül Özbek, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Eş Başkanları Filiz Koç ile İbrahim Has, geçmiş dönem başkanı Zeynel Akdoğan da vardı. Film söyleşisinin Enfield ilçesindeki Cineworld sinemasında gösterimden sonra yapılması planlanıyordu, ancak salondaki aksaklıklar yüzünden gösterim gecikince, söyleşi programı gösterimin öncesine alındı. Filmde Börklüce Mustafa’yı canlandıran Bülent Emrah Parlak, söyleşide seyircilerden gelen bir soru üzerine çekimlerin 6 hafta sürdüğünü söyledi. Yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür eden Parlak, film için Almanya’da Berlin ve Frankfurt ile Hollanda’da Lahey’de gala yaptıklarını belirtti.

Söyleşinin ardından 300’ü aşkın seyirci filmi iki ayrı salonda izledi. BAF Başkanı İsrafil Erbil, “Film ilk defa kolektif çalışma ürünü olarak ortaya çıktı ve birlikte üretim duygusunun yeniden umudu oldu. O nedenle Şeh Bedrettin felsefesini 21’inci yüzyıla taşıyan tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. İki hafta vizyonda devam edecek olan Hakikat filmine tüm canlarımızın ilgi duyması, izlemesi ve izletmesini arzuluyorum” dedi. Londra’da iki hafta boyunca gösterimde kalacak olan Hakikat filmi, aralarında Lea Valley Odeon, Wood Green ve Enfield Cineworld’un de bulunduğu sinemalardaki 15 farklı salonda izlenebilecek.