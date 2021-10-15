‘Hakikat’ın Londra galası yapıldı

SUAVİ, yaşadığı vize sorunu nedeniyle Britanya Alevi Federasyonu’nun (BAF) organize ettiği etkinliğe katılamazken, başrol oyuncularından Bülent Emrah Parlak, filmin Londra’da yaşayan yapımcılarından Meryem Doğan ve filmin müzik yapımcısı Levent Güneş galada hazır bulundu. Gecenin konukları arasında CHP Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, geçmiş dönem başkanlarından Saray Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çetinkaya, Eczacı Ali Gül Özbek, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Eş Başkanları Filiz Koç ile İbrahim Has, geçmiş dönem başkanı Zeynel Akdoğan da vardı. Film söyleşisinin Enfield ilçesindeki Cineworld sinemasında gösterimden sonra yapılması planlanıyordu, ancak salondaki aksaklıklar yüzünden gösterim gecikince, söyleşi programı gösterimin öncesine alındı. Filmde Börklüce Mustafa’yı canlandıran Bülent Emrah Parlak, söyleşide seyircilerden gelen bir soru üzerine çekimlerin 6 hafta sürdüğünü söyledi. Yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür eden Parlak, film için Almanya’da Berlin ve Frankfurt ile Hollanda’da Lahey’de gala yaptıklarını belirtti.