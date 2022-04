Hak ettiği değeri görmemiş filmler Londra'da gösterildi

Haberin Devamı

LONDRA Yunus Emre Enstitüsü, Türk sinemasına uyarlanan etkileyici ancak hak ettiği değeri görmemiş filmlerin iki gün boyunca gösterimlerinin yapıldığı festivalin organize edilmesinde yer almanın haklı gururunu yaşadı. Sinema Müzesi’nde iki gün düzenlenen bu festivalde bazılarının Birleşik Krallık’da ilk kez gösterimlerinin yapıldığı toplamda 6 film gösterildi. Filmlerin sunumları dünyanın dört bir yanından bu festival için gelen akademisyenler ve yönetmenler tarafından yapıldı. Her film gösteriminin ardından panel ve soru cevap bölümü düzenlendi. Etkinlikler düzenlenen akademik sempozyumun ardından sona erdi. Bu yeni festival, Remakesploitation Film Klübü’nün kurucusu Iain Robert Smith tarafından Londra Yunus Emre Enstitüsü, King’s College London, Türk Hava Yolları ve Sinema Müzesi iş birliğinde düzenlendi. Festivalde ayrıca, ‘Elm Sokağı Kâbusu’ da dahil olmak üzere Hollywood’un pek çok ünlü film afişlerini tasarlayan efsanevi tasarımcı Graham Humphrey’s’in Türk uyarlamaları için özel olarak hazırladığı afişler de satışa sunuldu. Festivalde gösterimleri yapılan yapımlar arasında şunlar yer aldı: Remake, Remix, Rip-Off: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması (2015); Türk yapımı Star Trek-‘Turist Ömer Uzay Yolunda’ (1973); Türk Yapımı Star Wars-‘Dünyayı Kurtaran Adam’ (1982); Türk Yapımı Some Like it Hot-‘Fıstık Gibi’ (1970); Türk Yapımı Death Wish-‘Cellat’ (1975) ve yine Türk yapımı Exorcist-‘Şeytan’ (1974).

Gösterimler arasında filmler hakkında ilham verici paneller düzenlendi. Akademisyenler, uzmanlar ve yönetmenler bu filmlerin sosyo-kültürel etkileri ile ilgili konuşmalar yaptı. Remake, Remix, Rip-Off belgeselinin yönetmeni Cem Kaya, ‘Dünya Hollywood’u Nasıl Yeniden Uyarladı?’ (How the World Remade Hollywood) kitabının yazarı Ed Glaser ve ‘Türk Sinemasında Yeniden Yapımlar’ (Imitation of Life: Cross-Cultural Reception and Remakes in Turkish Cinema) kitabının yazarı Ahmet Gürata, İstinye Üniversitesi Film Çalışmaları ve Tarih Bölümü Profesörü Nezih Erdoğan, Namık Kemal Üniversitesi’nde, Türk Gotiği ve Türk Kimliği İmajı konusunda araştırma yapan akademisyen Tuğçe Bıçakçı Syed özel konuklar arasında yer aldı. Festivalin ilk gösterimi olan Remake, Remix, Rip-Off belgeselinin konu aldığı gibi o dönemlerde sinema sektöründe dünya çapında bir trend haline gelen film uyarlamaları arasında özellikle Türkiye, Yıldız Savaşları (Star Wars), Badi (E.T.), Cellat (Death Wish) ya da Bazıları Sıcak Sever (Some Like it Hot) gibi birden fazla uyarlamalarıyla büyük bir başarı elde etti. Uyarlaması yapılan filmlerdeki orijinal sahnelerin, müziklerin ve hatta zaman zaman kullanılan özel efektlerin ‘ödünç alarak’ çekilen bu yeniden yapımlar adeta Türk yönetmenlerinin yaratıcılıklarının birer ürünüydü.