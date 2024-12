Gülden Bayram’la ‘Sil Baştan’!

Haberin Devamı

HER bölümde yenilikçi tasarımlar ve sokak modasından podyumlara kadar uzanan renkli moda dünyası sizleri bekliyor. Şık stil önerileri, cesur kombinler ile kişisel tarzınızı baştan belirleyeceğiniz bu programda, kendinize yepyeni bir görünüm kazandırmaya hazır olun. Yıllardır moda dünyasının nabzını tutan Gülden Bayram’ın rehberliğinde çıkacağınız moda yolculuğunda tarzınızla fark oluşturun. Programda‚ “Yeni ben’’ ile modaya ve kendinize dair her şey değişiyor. Gardırobunuzu yenilemekten çok daha fazlasını sunan bu programda, sadece dış görünüşünüz değil, özgüveniniz ve duruşunuz da baştan şekilleniyor.



Gülden Bayram, “Otuz yıldır moda sektöründe birçok güzel projeyi hayata geçirme imkanın oldu. Moda dünyası çok renkli, yeni formatımızla hayatlara dokunmak istiyorum. Moda tutkunlarıyla keyif alacağımız, değişim ve dönüşüm yaparken mutlu olacağımız bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Her kadın güzeldir ve sürekli değişken moda trendlerinden ziyade her zaman vurguladığım gibi‚ ‘kendi stilini’ belirlemek, ‘stil sahibi’ olmak çok daha önemli. Benimle, ‘ Sil Baştan ’ programına katılan hanımlar kendi tarzını bulmak için ilham verici adımlar atacaklar. Modaya yön veren sırları keşfederek gardırobunuzda devrim oluşturacak ipuçları, şıklık ve rahatlığı bir arada sunan kombin önerileri ile yenilenmenin mutluluğu deneyimlenecek. Katılımcılar sadece kıyafetler değil, saç, makyaj ve duruşlarıyla ‘öncesi ve sonrası’ dönüşümleriyle göz kamaştıracaklar. Değişim arzusu olan hanımları programıma davet ediyorum. Bana gulden@silmagazin.com adresinden veya 0171 512 21 30 numaralı telefon numarasından ulaşabilirsiniz’’ diyerek her yaş grubundan hanımları davet etti.