Gülden Bayram’la ‘Sil Baştan’!

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HER bölümde yenilikçi tasarımlar ve sokak modasından podyumlara kadar uzanan renkli moda dünyası sizleri bekliyor. Şık stil önerileri, cesur kombinler ile kişisel tarzınızı baştan belirleyeceğiniz bu programda, kendinize yepyeni bir görünüm kazandırmaya hazır olun. Yıllardır moda dünyasının nabzını tutan Gülden Bayram’ın rehberliğinde çıkacağınız moda yolculuğunda tarzınızla fark oluşturun. Programda‚ “Yeni ben’’ ile modaya ve kendinize dair her şey değişiyor. Gardırobunuzu yenilemekten çok daha fazlasını sunan bu programda, sadece dış görünüşünüz değil, özgüveniniz ve duruşunuz da baştan şekilleniyor.

