‘Göçmenleri hedef gösterip birinci oldular’

Muhammed Yüksek (Viyana’daki bir hastanede idari görevli olarak çalışıyor): “FPÖ, çok basit bir strateji ile ciddi bir oy seviyesine ulaştı. Parti içinde öne çıkan bazı isimler ‘geriye göç, yalnız Avusturyalıların yaşadığı homojen bir toplum oluşturmak’ gibi FPÖ’nün gerçek yüzünü gösteren açıklamalarda bulundu. FPÖ, 2017-2019 yıllarında koalisyon hükümetinin küçük ortağı olarak iktidarda yer aldı. O dönemde alınan İslamofobik ve ötekileştirici kararlar hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. Şimdi de FPÖ’nün birinci parti olmasının olumsuz yansımalarını öncelikli olarak Türk ve Müslümanlar hissedecek. Bu parti Naziler tarafından kuruldu. Bugün dahi içinde, Nazi etkinliklerine katılan, çeşitli Nazi sembolleriyle kameraya yansıyan kişiler var. Bizleri, Müslümanları hedef göstererek birinci olduklarını unutmamak gerekir. Farklı etnik köken ve dine mensup göçmenler de olumsuz etkilenecek. Bu ırkçı partinin bu ülkenin birliğini, demokrasisini ve geleceğini zor duruma sokacağı şimdiden belli. Zafer kutlamalarına Nazi kimliğiyle bilinen isimler katıldı. FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, ırkçı Kimlikçiler Hareketi ile kutlama yaptı. İlk gün bunu yapanlar ilerleyen günlerde neler yapacak?”Turgay Taşkıran (Başkent Viyana’da doktorluk yapıyor): “FPÖ’nün birinci parti olması ırkçı insanlara bir özgüven verecektir. Bunu önceki ÖVP-FPÖ koalisyonunda da görmüştük. Önümüzdeki yıllarda da başörtüsü takanlar ya da siyahi olan vatandaşlarımıza karşı daha pervasız davranıp, onlara karşı sokak ortasında fiziki olmasa da sözlü saldırıların artacağını düşünüyorum. Hiçbir parti FPÖ ile koalisyon kurmak istemiyor. Diğer partilerin kuracağı olası bir koalisyon hükümeti, göç dahil olmak üzere toplumun temel sorunlarına köklü çözümler bulmalı. Bu artık kaçınılmaz.”Kaddafi Kaya (Viyana’da işletme sahibi): “Bunun ön izlemesini 2017-2019 yılları arasında bizzat yaşadık. O dönem Türk toplumuna karşı çıkarılan yasalarla toplum ciddi anlamda sosyal hayatta kısıtlamalara maruz kaldı. Son yıllarda aşırı sağ ve merkez sağ partilerin kullandıkları popülist söylemle göçmenlerin hedef haline getirilmesi, yabancıların ötekileştirilerek siyasete alet edilmesi bir tür alışkanlık haline geldi. Türk ve Müslüman toplumu nezdinde bu dışlanmışlık biraz da bağışıklık kazanmış durumda. Bunun nerelere varacağı, bu tehlikenin hangi boyutlara ulaşacağı şu an toplum içinde çok ciddi anlamda endişe kaynağı. Bu da genç veya yaşlı birçok insan için korkuların var olmasına sebep olan, zemin hazırlayan bir durum.”İbrahim Fırat (Esnaf): “Düzensiz göç, Ukrayna’daki savaşın yol açtığı hayat pahalılığı bu yükselişte belirleyici rol oynadı. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde aşırı sağcı söylemlere vatandaşlar daha fazla kulak kabarttı. Böyle zamanlarda sağcı partilere yönelik teveccüh her zaman artış gösterdi. Bu durum illa insanları etkileyecek çünkü söylem değişiyor, sertleşiyor. Bazı derinlerde gizlenen duygular herhalde açığa vurulacak. Örneğin, ‘Türkler gitsin, Afganlar gelmesin’ gibi. Ya da hiçbir şey bulamazlarsa da siyasal İslam üzerinden yürürler ve her zaman gündemi canlı tutarlar. Çünkü aşırı sağcı bir partinin topluma verebilecek herhangi bir şeyi yok. Ancak kaygı ve korku pompalar. Kısa süre öncesine kadar ciddi yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan FPÖ’nün bu kadar yüksek oy alması da ayrıca şaşırtıcı.”