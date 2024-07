‘Gençlerimizi önemli kurumlarda görmeliyiz’

Haberin Devamı

“TOPLUMA faydalı projelerin hazırlanıp uygulamaya konulması konusunda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmalıyız. ‘Ben’ kelimesinden uzak durup ‘Biz’ kelimesine ağırlık veren kişi ve kuruluşlarla bir araya gelerek, güçlerimizi birleştirip lobi oluşturmalıyız. Böylece Alman makamları tarafından daha dikkate alınırız.” Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değinen Dokur, “İslam alemi kırımızı bir ateş çizgisin içinde olmasına rağmen, bizler bir olamadığımızdan maalesef ateş çizgisine seyirci kalıyoruz” diye konuştu.





‘TEŞKİLATLANMA VE BİRLİKTELİK ÖNEMLİ’

Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci ise şunları söyledi: “Nürnberg’de göreve başladığım ilk günden itibaren birlik, beraberliğin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorum. Düşünmeye, üretmeye ve hanımları faaliyetlerde ortak etmeye ve gençlerimize de el uzatmaya devam edelim. Çocuklarımızı ve gençlerimizi doğru yönlendirirsek gelecekteki başarıları artar. Her alanda başarıları her geçen gün görülen gençlerimizin önemli kurumların çatısı altında yer alıp faaliyet göstermeleri de önemli. Dünya her yerde herkese aynı güzellikleri sunmayabiliyor. Gözyaşı, acı, şiddet olabiliyor. Birlik ve beraberlik içinde olursak, iyi bir teşkilatlanma içinde bulunursak, yapamayacağımız şey yok. Ekonomik yönden çok güzel yerlere gelmiş olan vatandaşlarımız bu ülkeye ve ülkemize pek çok alanda katkıda bulundu.”

AGİK NÜRNBERG’DE TOPLANACAK

MÜSİAD, Avrupa Genel İdare Kurulu (AGİK) ve Türkiye–Almanya İş Forumu’nu Nürnberg’de gerçekleştirecek. Ekim ayında gerçekleşecek programda, tüm MÜSİAD Avrupa ofislerinin yanı sıra Türkiye’deki MÜSİAD şube başkanlarından katılımcılar hazır bulunacak. Nürnberg’de gerçekleşecek ve iki gün sürecek AGİK toplantısında, MÜSİAD Başkanlar Toplantısı, Avrupa Genç MÜSİAD İstişare Toplantısı, Sektör Kurulları İstişare Toplantısı yapılacak, Alman ve Türk iş insanları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

