Fransa'da yayıncı kuruluş kaosu! Sözleşme iptal edildi...

Fransa’da futbol liglerinin yayıncı kuruluşu olan Mediapro, bir türlü ödeme yapmayınca anlaşma 780 milyon Euro değerindeki anlaşma iptal edildi. Uzun süredir ödeme yapılmadığı için iflasın eşiğine gelen Fransa kulüpleri, bu kararın ardından kaosa sürüklenmiş durumda.

Aylardır süren mahkeme süreci ve görüşmelerin ardından İspanyol yayıncı kuruluş, 2020-2024 Ligue 1 maçlarının haklarını ödemeyi kabul etti, ancak Ekim ayından bu yana ödeme yapmayan şirket borcunun bir kısmını ödeyeceğini açıkladı.

Bu kararın ardından yeni bir yayıncı kuruluş arayan Ligue 1 yönetimi, eski yayıncısı Vivendi’ye ait olan Canal+ ile görüşmelere başladı. Ancak Fransız futbolu ve yayın yöneticileri, yeni bir anlaşmanın, Mediapro ile yapılmış olan sözleşmeden çok daha düşük bir rakam olmasını bekliyor.

Bu nedenle kulüplerin gelirleri düşecek ve mali bir baskı oluşturacak. Ve yapılacak yeni anlaşmanın Fransız ticaret mahkemesinden onay alması gerekecek. Yeni bir yayıncıya geçişin ne zaman olacağı belirsizliğini korurken, Mediapro’nun Telefoot’a yaptığı açıklamaya göre anlaşmanın sona erdirildiği ve kesin bir tarih vermeden kanalın kapatılacağı belirtildi.

“KAOSLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bir Fransız yayın yöneticisi ise; yaşanan gelişmelerin ardından yapılan toplantı sonrasındaki açıklamasında “Taraftarların Noel’e kadar nasıl futbol izleyeceğine dair bir belirsizlik var. Mutlak bir kaosla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Fransız futbolundaki bu kriz, Mediapro’nun Ekim ayında Covid-19 salgınını gerekçe göstererek 172 milyon Euro’luk bir ödemeyi yapmaması ve indirim istemesi üzerine başlamıştı. Mediapro’nun kurucu ortağı Jaume Roures Kasım ayında Financial Times’a yaptığı açıklamada, stadyumlarda taraftarlar olmadan yapılan maçlarla ve dünya ekonomisinin çıkmaza girdiği şu günlerde yayın haklarının anlaşma yapılan fiyatlarla aynı değerde olmadığını söylemişti. Ardından, Aralık ayı başlarında kulüplere yapılması gereken ikinci ödeme de yapılmadı.

YASALAR KORUYOR

Mediapro, corona virüsü nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan şirketlere yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir yasal süreç sayesinde kendisini alacaklılara karşı mahkeme koruması altına aldı. Şirket bu hamlesiyle, kulüplerle yapılan sözleşme şartlarını yerine getirme konusunda yetersiz olduğu için arabulucularla sorunun çözülmesine mecbur bırakıyordu.

Yaşananlar ligin ve 20 kulübün bütçesinde büyük bir açık oluşmasına neden oldu. Ligue 1 yönetimi, Covid-19 yardım programı kapsamında devlet garantili krediler dahil olmak üzere maçların devam etmesi ve oyunculara yapılacak ödemeler için 337 milyon Euro tutarında kredi çekmek zorunda kaldı. Adını vermek istemeyen bir Fransız kulüp başkanı, “Her şey kötü bir şekilde yönetildi. Fransız futbolunun bu duruma gelmesi çok üzücü” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE DE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de de yayıncı kuruluş beIN Sports, TFF ve Kulüpler Birliği arasında benzer anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Katar merkezli medya kuruluşu beIN Sports, ödemesi gereken miktarda yapılan indirime rağmen ikinci kez fiyatın düşürülmesini talep etmiş ve yapılmayan ödemeler sonrasında kriz yaşanmıştı. Yaklaşık 2 hafta önce Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu önderliğinde bir araya gelen taraflar anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports’un, 2 milyar 650 milyon TL’ye sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı belirtilirken, Spor Toto’dan da 300 milyon TL aktarılacağı ifade edildi.