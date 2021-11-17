FÖTED’de görev değişimi

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GENEL kurulda, Türkiye kökenli çocukların Almanya’da eğitim sistemi içindeki konumlarının daha da iyileştirilmesi, velilerin hak ve ödevleri konularında nitelikli çalışmaların yapılması, veli derneklerinin altyapılarının geliştirilmesi, korona salgınından dolayı eğitim sisteminde ortaya çıkan engellerin aşılması, yeni (dijital) olanaklardan yararlanılması konuları tartışıldı. Ayrıca genel başkan yardımcıları koordinatörlüğünde ana dil, eğitim-öğretim, medya, örgütlenme ve dernekler arası ilişkiler konularında çalışacak isimler de belirlendi.

Kemal Ülker, Mehtap Çağlar

Mehtap Çağlar ve Kemal Ülker, genel kurul sonrası yaptıkları konuşmalarda şunları söylediler: “Öncelikle yeni görevi bırakan arkadaşlarımız Dr. Ali Sak, Berin Arukaslan ve başkan yardımcılarımızdan Serhat Ulusoy olmak üzere bundan önce FÖTED’e emek veren her konumdaki eğitim gönüllülerimize teşekkür ederiz. Başta ana dilimiz ve genelde eğitim-öğretim alanında var olan çalışmalarımızı devam ettirirken, eğitim politikalarını genelde FÖTED olarak ve eyaletlerde de üye derneklerimizle koordineli olarak çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Genel kurulda başkan yardımcılıklarına Seyhan Öztürk, Ekrem Sağır, Ercan Gürer, Mahmut Pervaneli seçildi. Saymanlığa Turgut Hüner, yazmanlığa İsmet Dertli, üyeliklere de Atamer Erol, Müjgan Baraşık, Şenol Erdem, Azmi Akgül, Nihan Leylek, Melin Karabaş, İsmail Doğaner; mali denetleme kuruluna Fatma Çevik, Raziye Börüş, Zeynep Demir, Kadir Öztürk seçildi.