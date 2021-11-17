FÖTED’de görev değişimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul kıpkırmızı Bakan Kocadan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durumİstanbul kıpkırmızı! Bakan Koca'dan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Milli takımın kaderini belirledi Herkes golcüleri konuşurken... O bir süperstar dedi ve...Milli takımın kaderini belirledi! Herkes golcüleri konuşurken... "O bir süperstar" dedi ve...#A Milli Takım
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Sen önce başörtülü bacılarımdan helallik isteErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen önce başörtülü bacılarımdan helallik iste#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorumSamuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum#Başak Cengiz
Markalar kampanyaları açıkladı Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası varMarkalar kampanyaları açıkladı! Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası var#Zorunlu Kış Lastiği
3 aylık bebeğin korkunç ölümü... Sinir krizi geçirdi Detaylar ortaya çıktı3 aylık bebeğin korkunç ölümü... Sinir krizi geçirdi! Detaylar ortaya çıktı#Antalya
Elon Musk meydan okumuştu... Al sana kanıt Bu sefer ters köşe olduElon Musk meydan okumuştu... Al sana kanıt! Bu sefer ters köşe oldu#Elon Musk
Bakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydettiBakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydetti#Mehmet Muş
Cinsel taciz iddiasından sonra sır olup kayboldu... Tüm dünya bu soruyu soruyorCinsel taciz iddiasından sonra sır olup kayboldu... Tüm dünya bu soruyu soruyor!#Peng Shuai
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Hazal Kaya sette, Ali Atay ile oğlu Fikret Ali alışverişteHazal Kaya sette, Ali Atay ile oğlu Fikret Ali alışverişte#Burcu Esmersoy
Takıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kuruduTakıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kurudu! #Bella Hadid
Usta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük ettiUsta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük etti!#Ali Erkazan
O iddialar Eda Eceyi çıldırttıO iddialar Eda Ece'yi çıldırttı!#Eda Ece
HABERLERAvrupa Haberleri

FÖTED’de görev değişimi

#FÖTED#Berin Arukaslan#Ali Sak
FÖTED’de görev değişimi

Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu, (FÖTED) eş başkanlar Berin Arukaslan, Dr. Ali Sak ve başkan yardımcılarından Serhat Ulusoy’un görevden ayrılması sonucunda yapılan genel kurulda yönetimini belirledi. Mehtap Çağlar ile Kemal Ülker FÖTED Eş Başkanı oldu.

Haberin Devamı

GENEL kurulda, Türkiye kökenli çocukların Almanya’da eğitim sistemi içindeki konumlarının daha da iyileştirilmesi, velilerin hak ve ödevleri konularında nitelikli çalışmaların yapılması, veli derneklerinin altyapılarının geliştirilmesi, korona salgınından dolayı eğitim sisteminde ortaya çıkan engellerin aşılması, yeni (dijital) olanaklardan yararlanılması konuları tartışıldı. Ayrıca genel başkan yardımcıları koordinatörlüğünde ana dil, eğitim-öğretim, medya, örgütlenme ve dernekler arası ilişkiler konularında çalışacak isimler de belirlendi.

FÖTED’de görev değişimi

Kemal Ülker, Mehtap Çağlar

Mehtap Çağlar ve Kemal Ülker, genel kurul sonrası yaptıkları konuşmalarda şunları söylediler: “Öncelikle yeni görevi bırakan arkadaşlarımız Dr. Ali Sak, Berin Arukaslan ve başkan yardımcılarımızdan Serhat Ulusoy olmak üzere bundan önce FÖTED’e emek veren her konumdaki eğitim gönüllülerimize teşekkür ederiz. Başta ana dilimiz ve genelde eğitim-öğretim alanında var olan çalışmalarımızı devam ettirirken, eğitim politikalarını genelde FÖTED olarak ve eyaletlerde de üye derneklerimizle koordineli olarak çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Genel kurulda başkan yardımcılıklarına Seyhan Öztürk, Ekrem Sağır, Ercan Gürer, Mahmut Pervaneli seçildi. Saymanlığa Turgut Hüner, yazmanlığa İsmet Dertli, üyeliklere de Atamer Erol, Müjgan Baraşık, Şenol Erdem, Azmi Akgül, Nihan Leylek, Melin Karabaş, İsmail Doğaner; mali denetleme kuruluna Fatma Çevik, Raziye Börüş, Zeynep Demir, Kadir Öztürk seçildi.

FÖTED’de görev değişimi

Haberle ilgili daha fazlası:
#FÖTED#Berin Arukaslan#Ali Sak

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı