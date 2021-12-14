Festivalde korona şoku!.. Önlemlere rağmen...

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ARAŞTIRMA sonucunu açıklayan Prof. Richard Neher, Omikron varyantının Delta varyantına göre üç kat daha bulaşıcı olduğuna dikkati çekerek, İngiltere ve Danimarka’daki vakaların her üç günde bir iki katına çıktığını vurguladı. Güney Afrika çıkışlı Omikron varyantının korona atlatmış olanlar ile çifte aşı yapılanlara da geçtiğini söyleyen Rrof. Neher, koronaya karşı korunaklı olanların yeni varyanta yakalanmaları durumunda hastalığı daha hafif atlattığını, ancak aşısızlar için aynı şeyi söyleyemeyeceklerini belirtti.

DANS FESTİVALİNDE KORONA ŞOKU

Diğer yandan Almanya’nın Münster kentinde düzenlenen uluslararası bir dans festivali esnasında ‘2G’ ve ‘2G+’ kuralına rağmen 14 kişinin koronavirüse yakalanmış olduğu, bunlardan üçünde Omikron varyantı tespit edildiği duyuruldu. Münster İletişim Dairesi’nden verilen bilgiye göre aralık başında gerçekleşen üç günlük uluslararası dans festivalinde katılımcılara çifte aşı veya hastalığı atlatmış olma şartı ile ayrıca günlük negatif test kuralı uygulandığı belirtildi. Tüm önlemlere rağmen şimdilik 14 kişinin festival esnasında koronavirüse yakalanmış olduklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, 3 Omikron vakasının bulunduğu, sayının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Festivalde 134 kadar başka ülkelerden katılımcı olduğu belirtildi.