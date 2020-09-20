MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEnver Şimşek’in adı Jena’da yaşatılacak
GeriAvrupa Enver Şimşek’in adı Jena’da yaşatılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 20.09.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Enver Şimşek’in adı Jena’da yaşatılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Enver Şimşek’in adı Jena’da yaşatılacak
Abone Olgoogle-news

Almanya’da NSU terör çetesinin ilk kurbanı Enver Şimşek’in ismi Jena’da bir meydana verildi. Dün gerçekleştirilen törene Şimşek’in eşi Adile Şimşek ile çocukları Semiya ile Abdülkerim Şimşek de katıldı.

Enver Şimşek’in adı Jena’da yaşatılacak
ENVER Şimşek’in adının NSU üyeleri Uwe Böhnhard, Beate Zschaepe ile Uwe Mundlos’un doğduğu ve büyüdükleri kentteki bir meydana verilmesi, ırkçılara karşı sembolik bir tavır olarak gösterildi. Annesiyle birlikte babasının isminin yazılı olduğu levhanın üzerine beyaz gül bırakan Abdülkerim Şimşek, “Aradan 20 yıl geçti ben babamı hâlâ özlüyorum” dedi. Münih Eyalet Mahkemesi’nin bir numaralı sanık Beate Zschaepe ve diğer sanıklara verdiği cezanın da az bulduğunu belirten Şimşek, “NSU çetesine destek verenler günümüzde ortalıkta serbestçe dolaşıyor ve bu bizi çok rahatsız ediyor” dedi. Törene, Thüringen Eyaleti’nin Sol Partili Başbakanı Bodo Ramelow ile Jena Belediye Başkanı Thomas Nitzsche de katıldı.
Enver Şimşek’in adı Jena’da yaşatılacak

Terör çetesinin ilk kurbanı Enver Şimşek, Nürnberg’de kendisine ait minibüste 09 Şubat 2000’de çiçek sattığı sırada 8 kurşunla vurulmuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Örgüt, bu tarihten itibaren 2007 yılına kadar 10 kişiyi öldürdü, bombalı saldırı düzenledi, banka soygunları gerçekleştirdi.
Enver Şimşek’in adı Jena’da yaşatılacak

Enver Şimşek’in adı Jena’da yaşatılacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle