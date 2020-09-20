Enver Şimşek’in adı Jena’da yaşatılacak

ENVER Şimşek’in adının NSU üyeleri Uwe Böhnhard, Beate Zschaepe ile Uwe Mundlos’un doğduğu ve büyüdükleri kentteki bir meydana verilmesi, ırkçılara karşı sembolik bir tavır olarak gösterildi. Annesiyle birlikte babasının isminin yazılı olduğu levhanın üzerine beyaz gül bırakan Abdülkerim Şimşek, “Aradan 20 yıl geçti ben babamı hâlâ özlüyorum” dedi. Münih Eyalet Mahkemesi’nin bir numaralı sanık Beate Zschaepe ve diğer sanıklara verdiği cezanın da az bulduğunu belirten Şimşek, “NSU çetesine destek verenler günümüzde ortalıkta serbestçe dolaşıyor ve bu bizi çok rahatsız ediyor” dedi. Törene, Thüringen Eyaleti’nin Sol Partili Başbakanı Bodo Ramelow ile Jena Belediye Başkanı Thomas Nitzsche de katıldı.

Terör çetesinin ilk kurbanı Enver Şimşek, Nürnberg’de kendisine ait minibüste 09 Şubat 2000’de çiçek sattığı sırada 8 kurşunla vurulmuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Örgüt, bu tarihten itibaren 2007 yılına kadar 10 kişiyi öldürdü, bombalı saldırı düzenledi, banka soygunları gerçekleştirdi.

