Engelleri birlikte aşacağız

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“SİVAS’ın engelsiz bir şehir olmasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz yurt dışı ziyaretinde kaldırımdaki engelli rampaları çok dikkatimi çekti. Orada rampaların eğimleri çok az, engelli vatandaşlarımızın çok rahat kullanabileceği bir şekilde rampa sistemleri var. Biz de önümüzdeki günlerde şehrimizi, özellikle engelli vatandaşlarımızın çok rahat kullanacakları şekilde düzenlemeyi planlıyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Hollanda’da yaşayan Sivaslı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de iş birliklerimiz devam edecek. Çok daha güzel etkinlikleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu araçların da engelli hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”



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‘HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR’

Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil ise “‘Hayra vesile olan hayrı yapmış gibi olur’ hadisini kendimize şiar edinerek ve ‘Her insan bir engelli adayıdır’ bilinciyle 15 yıldır engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ülkemizde çok sayıda engelli vatandaşımız var. Hepsine ulaşamasak da elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı fark etmeliyiz ve onlarla aynı hayatı paylaştığımızı unutmayacağız, onları görmezden gelmemeliyiz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için hepimize görevler düşüyor. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.