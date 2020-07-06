Enfield’e Türkiye kökenli başkan

SALGIN nedeniyle ilk defa başkanlık seçimi online olarak gerçekleştirildi. Londra’nın kuzeyinde yer alan ve 333 bin nüfusa sahip Enfileld Belediyesi sınırlarında en çok konuşulan 5 dilden biri Türkçe ve belediye meclisinde Türkçe konuşan 20 üye bulunuyor. Yaşadığı bölgeye hizmet etmek ve diğer toplumların saygısını kazanmak olduğunu belirten Özaydın, şunları söyledi: “Önceliğim, siyasette aktif olarak yeni nesillerin bizleri takip etmeleri için gençlerimize örnek olup yol göstermek ve onların daha iyi yerlere gelmelerine katkı sağlamaktır. Böylelikle toplumumuzun hak ettiği yere gelmesini ve her alanda varlığını kabul ettirmeleri benim önceliklerimden olacak.”

Evli ve 2 çocuk babası Özaydın, 1 Temmuz 2020’de belediye başkanlık seçimini kazanarak Kate Anolue’den başkanlık görevini teslim aldı. Enfield Belediye Liderliğini ise yeniden bu göreve seçilen Türkiye kökenli Nesil Çalışkan yürütüyor.