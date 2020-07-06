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Hürriyet
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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Enfield’e Türkiye kökenli başkan

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Enfield’e Türkiye kökenli başkan
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğan Sabri Özaydın, Enfield Belediye Başkanı seçildi. 32 yıldır Londra’da yaşayan Özaydın, 2018 seçimlerinde Enfield Belediye Meclisi Üyesi seçilmiş, bir süre de başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

SALGIN nedeniyle ilk defa başkanlık seçimi online olarak gerçekleştirildi. Londra’nın kuzeyinde yer alan ve 333 bin nüfusa sahip Enfileld Belediyesi sınırlarında en çok konuşulan 5 dilden biri Türkçe ve belediye meclisinde Türkçe konuşan 20 üye bulunuyor. Yaşadığı bölgeye hizmet etmek ve diğer toplumların saygısını kazanmak olduğunu belirten Özaydın, şunları söyledi: “Önceliğim, siyasette aktif olarak yeni nesillerin bizleri takip etmeleri için gençlerimize örnek olup yol göstermek ve onların daha iyi yerlere gelmelerine katkı sağlamaktır. Böylelikle toplumumuzun hak ettiği yere gelmesini ve her alanda varlığını kabul ettirmeleri benim önceliklerimden olacak.”
Evli ve 2 çocuk babası Özaydın, 1 Temmuz 2020’de belediye başkanlık seçimini kazanarak Kate Anolue’den başkanlık görevini teslim aldı. Enfield Belediye Liderliğini ise yeniden bu göreve seçilen Türkiye kökenli Nesil Çalışkan yürütüyor.

 

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