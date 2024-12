‘Ekonomik duraksama yabancı düşmanlığını artırdı’

Haberin Devamı

FÖTEV Eş Başkanları Dr. Aysun Aydemir ve Dr. Ali Şak moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. Hakkı Keskin, Kenan Kolat ve Bahattin Gemici konuşmacı olarak katıldı. Eş başkanlarının selamlama konuşmasın ardından söz alan Prof. Dr. Hakkı Keskin şunları söyledi: “Almanya’da 1980’lere kadar yabancı düşmanlığı yoktu. Ekonomik duraklama yabancı düşmanlığını artırdı. Türklere yönelik ilk saldırı 21 Aralık 1985 yılında Hamburg’da Neonaziler tarafından öldürülen Ramazan Avcı cinayetiyle başladı. Daha sonra Mölln, Solingen olayları takip etti. 2009 yılında 8 Türk aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı ( NSU) örgütü tarafından katledildi. Ve en son Hanau katliamı ile devam etti. Biz Almanya Türk Toplumu olarak Almanya’nın geriye dönüşü olmaz biçimde bir göçmen ülkesi olduğunu Almanya’nın bunu kabul etmesini gerektiğini ve buna uygun politikalar geliştirilmesini söyledik fakat bunlar ciddiye alınmadı. Angela Merkel Hanau’daki katliama ilk defa çok sert bir tepki gösterdi. ‘Rasizim bir zehirdir, düşmanlık bir zehirdir. Bu zehir birçok ağır suçun sorumlusudur’ diye bir açıklama yapmıştı. Ben kendisine bir yazı yazarak ‘Siz yıllarca bu gerçeği maalesef görmediniz, ama sizi kutluyorum şimdi doğru bir teşhiste bulunuyorsunuz, tebrik ediyorum’ dedim. Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier Almanya Türk toplumunun 5. kuruluş yıl dönümünde ‘Almanya’nın bir göçmen ülkesi olduğunu biz çok geç anladık’ dedi ve itiraf etti. Olaf Scholz beni SPD’de aday gösterdi ve ben seçilirsem ırkçılığa karşı yasa, çifte vatandaşlık ve Türkçe’nin ana dil olması için bunlar uygulanmalı. SPD bunları yapamaz oy kaybına uğrarız dedi. Ben de bir adaylığımı koymadım.”

IRKÇILIK HER ZAMAN VARDIEski Türk Toplumu Başkanı Kenan Kolat konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Biz, Almanya Türk Toplumu olarak herkesi temsil edemeyiz, yalnızca bize üye olanları temsil edebiliriz. Almanya’da ezilenler, horlananlar ve aşağılananlar arasında sadece Türkler yok. Bazen İtalyanlar, İspanyollar, belki de yarın Suriyeliler de bu durumda olabilir. Irkçılık ve ayrımcılık her zaman var olmuştur. Türk toplumunun temsilcisi olmak çok önemli; ancak horlanan kesimlerle, yani Yahudiler, Romanlar, eşcinseller gibi gruplarla da iş birliği yapmamız gerektiğini anladık. Bu, bize yeni bir alan açtı. Almanya Türk Toplumu olarak, bu grupların içinde demokrasiyi savunan güçlerin öncüsü olmamız gerektiğini savunduk ve bu doğrultuda ciddi bir açılım sağladık. Bugün geldiğimiz noktada, Almanya’daki tüm büyük çatı örgütlerini barındıran bir yapıyı oluşturmuş bulunuyoruz. Irkçılığı gündeme taşıdık; kurumsal ve yapısal ırkçılık kavramını Almanya’da ilk kez biz ortaya attık. Irkçılık her zaman vardı ve mücadelemiz de sürecek.” Konuşmanın ardından Bahattin Gemici, Türkçe dilinin önemi üzerine bir konuşma yaparak çeşitli örnekler verdi.