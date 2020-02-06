Dev karşılaşma Göppingen’de...

TÜRK profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Cumartesi akşamı, Almanya’nın Göppingen kentinde çıkacağı dünya rekoru deneme maçı için artık maç saatini beklemeye başladı...

Fırat Arslan, Pazartesi günü Güney Afrikalı rakibi ile ilk kez göz göze gelmiş ve karşılıklı olarak fikirlerini beyan etmişlerdi. Rakip Lerena; ‘Ben Afrika’dan kalkarak buraya geldim. Kendime güvenmesem buraya gelmezdim ben de gece gündüz deliler gibi çalıştım, Fırat’tan daha çok çalıştım bu maçı alacağım’ şeklinde iddialı konuşmuştu. Bunun üzerine Fırat Arslan, rakibine dönerek, ‘Allah’tan tek dileğim böylesi büyük bir çarpışmada ikimizi de büyük yaralanmalardan ve sakatlıklardan korunmasıdır. Çünkü bu maç çok sert geçecek belli ki iki taraf ta çok çalışmış ve istekli görünüyor’ deyince rakip Lerena, şok olmuştu, çünkü hayatında hiçbir boksörün rakibinin yaralanmaması için dua ettiğini görmemişti. Bu sözünden sonra şok olan rakip Kevin Lerena, Fırat Arslan’a sarılarak sana saygı duyuyorum büyük şampiyon, gerçekten büyük yürekli bir boksörsün dediği duyuldu.

Bu karşılaşmayı kazanırsa hem dünya şampiyonu olacak hem de dünya rekoru kıracak olan Arslan, “Bu karşılaşma benim için kader maçıdır. Hayatımın en önemli maçına çıkıyorum, kazanacağımın sözünü veremem ancak çok çalışarak, elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü verebilirim” dedi. Dünya şampiyonluğu ve tüm zamanların ve sıkletlerin en yaşlı dünya şampiyonluk rekorunu kırma maçına çıkacak olan Fırat Arslan, bu tarihi maça saatler kala “Kaybedersem boksu bırakacağım, şayet kazanırsam ringlerde tarih yazmaya devam edeceğim” diye konuştu. Bu karşılaşmanın kendisi için de bir test niteliği taşıdığını vurgulayan Fırat Arslan, “Uzun zamandan beri bu kadar güçlü bir rakip ile ringe çıkmadım. Kevin Lerena, dünyanın en iyi boksörlerinden biri. Dünya sıralamasında üç numaraya kadar çıkmayı başarmış bir isim. Bu karşılaşma benim için bir rekor kırma ve kader maçıdır. Şayet; hakem hataları veya kafa kafaya çarpışarak yaralanmalar dışında maçı hakkımla kaybedersem eldivenlerimi dolabıma asıp aktif boks hayatımı sonlandıracağım, fakat şayet bu karşılamayı kazanırsam yeniden tarih yazmaya devam edeceğim” dedi.

Dört kez Almanya’nın ve geçtiğimiz günlerde de dünyanın en iyi promotörü seçilen EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, vatandaşlarımızı salona gelmeye davet ederek, ‘Biz burada dünya tarihi yazmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ve büyük zorluklarla da olsa bu tarihi karşılaşmayı gerçekleştirdik. Şimdi sıra vatandaşlarımızda. Bir Türk’ün adını bir daha silinmemek üzere dünya tarihine yazdırmak için elimizden gelen her türlü çabayı veriyoruz. O gece sporcumuzun moral ve desteğe ihtiyacı olacak ve bunu da ancak seyirciler sağlayabilirler. Tüm Stuttgart, Göppingen ve Münih çevresindeki Türkleri ellerine Türk bayraklarını alarak, el ele verip, salona gelip, Fırat Arslan’ı desteklemeye davet ediyorum. Bu çağrımı ciddiye alsınlar lütfen hala elimizde biletlerimiz var ve bunları vatandaşlarımız alarak sporcumuza destek olsunlar. Şayet Fırat, bu maçı kazanırsa hem ülkemizin ve hem de sporcumuzun adı dünyanın zirvesine altın harflere yazılacak. Yıllarca, hatta onlarca yıl, belki yüzlerce yıl kırılamayacak olan bir rekora Türkler olarak imza atacağız bu çok önemlidir ülkemiz için. Bu karşılaşma 60 ülkeden canlı yayınlanacaktır bu da maçın önemini göstermektedir. Fırat, tecrübeli bir boksördür ve bunu da ringe çok iyi yansıtacaktır. İlk beş raunt Fırat, için zor olacaktır şayet bu rauntları atlatmayı başarırsa maçı alacağından eminim’ dedi.

Dilek Arslan: ‘Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz’

Fırat Arslan’ın eşi Dilek Arslan, EC BOXİN ile birlikte organizasyonu hazırladıklarını belirterek, ‘Son saatler yaklaşıyor artık. Heyecanımız tavan yapmış durumda. Bu karşılaşmayı almak bizim için çok önemli ve bu doğrultuda tüm kapasitemizi kullanıyoruz. Tabi eşimin ringde olması da bana ayrı bir heyecan veriyor. Dünya rekoru kırmak eşimin en büyük hayalidir ve bu doğrultuda tüm ekip olarak büyük mücadele veriyoruz. Umarım bu hayalimize ulaşırız’ dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, ülkemizin gelecekte büyük başarılar atacak olan yıldız boksörlerinin de aynı gece ringde olacağını vurgulayarak, ‘Türk boksunun gelecekteki starları da aynı gece ringde olacak işte onların isimleri: Erkan Teper, Alpay Yaman, Volkan Gökçek, Hüseyin Cinkara, Fatih keleş, Emre Çukur yani Fırat Arslan’dan hariç altı Türk boksör daha ringde olacak. Dünya tarihine geçecek olan Fırat Arslan karşılaşmasında iki unvan birden yer alıyor. Birincisi IBO dünya şampiyonluk maçı, ikincisi ise şayet Fırat Arslan bu karşılaşmayı kazanırsa tüm zamanların ve tüm sıkletlerin en yaşlı dünya şampiyonu olarak, tarihin altın sayfalarında kırılması zor bir rekora imza atarak geçmiş olacak. İşte bu yüzdendir ki dünya medyası bu karşılaşmaya kilitlenmiş durumda’ dedi. Dünya çapında 60 ülkeden naklen yayınlanacak olan bu dev karşılaşma, boks dünyasının da kaderini değiştirecek nitelikte. Çünkü şayet Fırat Arslan kazanırsa, dünya üzerindeki tüm sıkletlerde, gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu 49 yaşında olarak kırılması zor bir rekora imza atacak. Alman Bild gazetesi Fırat Arslan için, (insan üstü bir performans) olarak başlık attı. Yine dünya medyası Fırat Arslan’ın son savaşçı olduğunu vurgulayarak, 1970 doğumlu boksörlerden dünyada üstünde şampiyonluk için mücadele eden tek boksör olarak yazdı. Yedi kez üst üste Dünya Şampiyonu

Fırat Arslan’ın rakibi Güney Afrikalı Kevin Lerena, yedi kez üst üste dünya şampiyonluk kemerini koruyarak büyük bir başarıya imza atmış bir sporcu. Fırat Arslan’a karşı zorlu bir maç çıkaran Sefer Seferi’yi üçüncü rauntta nakavt eden Kevin Lerena, genç, güçlü ve hırslı bir sporcu. Dünya devlerini dize getirmiş olan Lerena, bugüne kadar çıktığı 24 maçta puan ile tek yenilgisi var ve onu da rövanş maçında nakavt ile kazanarak telafi etmiş.