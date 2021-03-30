Demli çay eşliğinde göçmenlerin görünmez bariyerlerini anlattılar

KENTİN sanat değişim programı Artotek’e misafir olan sanatçı kardeşler, demli Türk çayı eşliğinde göçmenlerin kültürel varlıklara erişiminde karşılaştıkları zorlukları dile getirdiler. Sohbet niteliğindeki üç bölümlük video performansının ilki, çekimlerin yapıldığı Artotek’in önünden geçenler tarafından izlenirken, aynı zamanda Münih Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.





KÜLTÜREL KATILIMA ENGELLER

Türkçe ve Almanca olarak çekilen sanat programında taze demlenmiş çay eşliğinde, sanatın üretildiği yerlere erişim engelleri hakkında fikir alışverişinde bulunan Önder Kardeşler, geleneksel kolonya sunumu, özel kaplar, çay takımları ve demlikle Artothek arşivinin ortasında söylemsel bir alan yarattı. “Göçmenlerin kültürel katılımını engelleyen görünmez bariyerler var” diye konuşan Tunay Önder “Bu video kurgusunu hazırlamamızın bir amacı da bu bariyerlere dikkat çekmek” dedi. Aynı zamanda kentin sahip olduğu sanat ve kültür varlıkları hakkında yararlı bilgiler veren sanatçılar, izleyicilerini gelecek programlara davet etti. Gelecek bölümler 24 Nisan’dan itibaren https://youtu.be/Od4fQES5NoQ kanalından izlenebilecek.





GÖÇ MAĞDURLARI DANIŞMANI

Münih doğumlu Tunay Önder, yazar, küratör ve göç politikası mağdurları için danışman olarak çalışıyor. Heidelberg Üniversitesi ve İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 2010 yılında ‘migrantenstadl’ isimli, marjinal hikâyeler için sanal bir oyun odası olan bloğunu kurdu. Yine Münih doğumlu olan Tuğba Önder ise, Passau, Mainz ve Frankfurt üniversitelerinde Almanca ve coğrafya eğitimi aldı. Daha sonra lisede öğretmenlik yaptı. Çeşitli sanat festivallerine katılan Tuğba Önder, kız kardeşiyle birlikte geliştirdiği ‘Almanca Saati’ adlı performansın kitabını hazırlıyor.