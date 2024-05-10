DAT’a 700 bin Euro’luk destek!

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ALMANYA’nın Duisburg kentindeki Rheinhausen semtinde 1988 yılından beri dini ve kültürel faaliyetlerini sürdüren ve 400 aile üyesi bulunan Duisburg Alevi Toplumu (DAT), hayata geçirmeyi planladığı Sosyal Hizmetler ve Kültür Merkezi’nin (IMBR) finans programının hazır olduğunu ve sadece binanın inşaat izninin beklendiğini duyurdu. Kültür Merkezi’ne, Kuzey Ren Vestfalya Sosyal Vakfı (Stiftung Wohlfahrtfplege NRW) da 700 bin Euro bağış yaptı. Resmi destek belgesinin tesliminde Vakıf Başkanı Marco Schmitz, Duisburg Anakent Belediye Başkanı Sören Link (SPD), DAT Dernek Eş Başkanları Fatma Yaşar ile Zeki Çakır ve Genel Sekreter Ali Yaşar hazır bulundu.



Eş Başkan Fatma Yaşar şunları söyledi: “İki katlı olmasını planladığımız ve 4 bin metrekare üzerine kurulacak olan sosyal hizmetler ve kültür merkezimiz Friedrich-Alfred Caddesi ve Atroper Caddesi’nin kesiştiği noktada olacak. İnşaat müsaadesi çıkar çıkmaz binanın temelini atacağız. Projeye Alman Lotto Talih Oyunu (Deutsche Fernsehlotterie) da 300 bin Euro destek sundu. Yeni kültür merkezimizde sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi yer sıkıntısı ve hiçbir zorluk çekmeden gerçekleştirmek istiyoruz. Kültür evimiz her kesimden insana hitap edecek şekilde dizayn edilecek ve kapısı herkese açık olacak. Bize, yapacağınız bağışlarınızla veya yeni üye olmanızla destek olabilirsiniz. Her yeni üye, geleceğe birlikte daha emin ve güçlü adımlar atmamızı sağlayacaktır.” Yaşar, bağış yapmak isteyenlerin kendileriyle irtibata geçmelerini istedi.