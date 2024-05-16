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Ceylan’ın dizisi ‘Maxton Hall’ dünyada bir numara

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#AVRUPADAN HABER#Maxton Hall#Fall Out
Ceylan’ın dizisi ‘Maxton Hall’ dünyada bir numara
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 10:31

Berlinli yapımcı Ceylan Yıldırım’ın ‘uygulayıcı yapımcı’ olarak çekimlerini yaptığı Amazon Prime dizisi ‘Maxton Hall’, gösterime girdiği ilk hafta dünya çapında en çok izlenen dizi oldu.

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YAZAR Mona Kasten’in romanından uyarlanan bir gençlik romantik-dram hikâyesi olan ‘Maxton Hall’ (Aramızdaki Dünya), 68 ülkede gösterime girdiği hafta en çok izlenen dizi sıralamasında reytinglerde ilk sırayı aldı. Maxton Hall, iddialı ABD yapımı olan ve video oyunundan uyarlanan ‘Fall Out’ dizisini de geride bıraktı. Amazon Prime için günün en çok izlenen iyi dizilerini ‘Flixpatrol’ medya kurumu listeliyor ve bu listeyi günlük olarak güncelliyor. Yayın sağlayıcının listelerinde ülkelere göre birinci sırada yer alan dizi 10 puan, ikinci sırada yer alan dizi 9 puan alıyor. Sıralama hazırlanırken, tüm ülkelerin ilk 10 dizisi arasından puanlama yapılıyor. Bu puanlamaya göre ‘Maxton Hall’ 15 Mayıs tarihli sıralamada 1060 puan alarak 888 puanlı ‘Fall Out’un açık ara önünde ilk sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 530 puanla ‘Clarkson’s Farm’ dizisi yer aldı. ‘Maxton Hall’un, Almanya’nın yanı sıra birinci sıraya yükseldiği diğer ülkeler ise şöyle: Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Hindistan, Jamaıka, Kamboçya, Kazakistan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs.
Bu gelişmelerden sonra Maxton Hall’un Amazon Prime’da ikinci sezonunun çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ceylan’ın dizisi ‘Maxton Hall’ dünyada bir numara

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#AVRUPADAN HABER#Maxton Hall#Fall Out

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