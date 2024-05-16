Ceylan’ın dizisi ‘Maxton Hall’ dünyada bir numara

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YAZAR Mona Kasten’in romanından uyarlanan bir gençlik romantik-dram hikâyesi olan ‘Maxton Hall’ (Aramızdaki Dünya), 68 ülkede gösterime girdiği hafta en çok izlenen dizi sıralamasında reytinglerde ilk sırayı aldı. Maxton Hall, iddialı ABD yapımı olan ve video oyunundan uyarlanan ‘Fall Out’ dizisini de geride bıraktı. Amazon Prime için günün en çok izlenen iyi dizilerini ‘Flixpatrol’ medya kurumu listeliyor ve bu listeyi günlük olarak güncelliyor. Yayın sağlayıcının listelerinde ülkelere göre birinci sırada yer alan dizi 10 puan, ikinci sırada yer alan dizi 9 puan alıyor. Sıralama hazırlanırken, tüm ülkelerin ilk 10 dizisi arasından puanlama yapılıyor. Bu puanlamaya göre ‘Maxton Hall’ 15 Mayıs tarihli sıralamada 1060 puan alarak 888 puanlı ‘Fall Out’un açık ara önünde ilk sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 530 puanla ‘Clarkson’s Farm’ dizisi yer aldı. ‘Maxton Hall’un, Almanya’nın yanı sıra birinci sıraya yükseldiği diğer ülkeler ise şöyle: Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Hindistan, Jamaıka, Kamboçya, Kazakistan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs.

Bu gelişmelerden sonra Maxton Hall’un Amazon Prime’da ikinci sezonunun çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.