Çay sohbetinde yazarlar eserlerini tanıttılar

HAMBURG Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz (SPD) tarafından düzenlenen ‘Çay Sohbeti’nde konu edebiyat oldu. Bergedorf-Bille Konut şirketinin sosyal etkinlik salonunda düzenlenen ‘Çay Sohbeti’ne Hamburg’da yaşayan yazarlar Gülderen Arık, Gülseren Kaya ve Okan Oruk katılarak kitapları tanıttı. Güngör Yılmaz’ın moderasyonluğunda yapılan etkinlikte 2022 yayımlanan ‘Hayata Dair Makaleler’ kitabından bölümler okuyan Gülseren Kaya, uzun yıllar kadın sığınma evinde çalıştığını ve orada edindiği tecrübelerden hareket ederek korona döneminde daha da artan aile içi şiddet konusunda insanları duyarlı kılmak için yazdıklarını yayınlamaya karar verdiğini belirterek, kitabının gelirlerden yaklaşık üç yıldan beri Türkiye’de tıp okuyan bir kız öğrenciye burs sağladığını kaydetti.

Gülseren Kaya, Okan Oruk, Gülderen Arık, Güngör Yılmaz (soldan sağa)

‘HEP BİR UMUT VAR’

Gülderen Arık 2021 yayımlanan ‘Mavi Işık’ ve Haziran 2024’te yayımlanan ‘Perihan’ isimli romanlarının öznelerinin günlerce yaşam öykülerini dinleyip, not aldığı gerçek kişiler olduğuna dikkat çekerek, “Romanlarımında gerçekliği yansıtmak için yalın bir anlatım dili tercih ediyorum. Yaşama olumlu bakan bir pencereden yazıyorum. En kötü durumda bile bir umut belirtisini canlı tutmaya çalışıyorum. Üzerinde çalıştığım ve 2025’te yayımlanacak üçüncü kitabım roman değil, tanınmış bir kişinin biyografisi olacak” dedi. Gülderen Arık iki kitabından da bölümler okudu.





‘HER HİKÂYENİN BİR ŞİİR, HER ŞİİRİN BİR HİKÂYESİ VARDIR’

Yazar Okan Oruk’un ‘Hayatın İncileri’ isimli kitabı ise iki farklı edebiyat dalını harmanlayarak, adeta yeni bir edebi tarz kazandıran nitelikte. Kendi geliştirdiği “Her hikâyenin bir şiiri, her şiirin bir hikâyesi vardır” düşüncesinden yola çıkarak, yazdığı her öyküye, o öykünün içeriğini bir nevi özetleyen şiir de yazan Oruk, okuduğu hikâyeler ve onlara ait şiirleri büyük beğeni topladı. Okumalardan sonra yazarlar dinleyicilerle söyleşip, kitaplarını imzaladılar. Güngör Yılmaz belirli aralıklarda düzenlediği ‘Çay Sohbetleri’nde devamlı uzman bir konuğun katılımıyla siyasetten kültüre, sağlıktan spora kadar ilgi çeken konuları ele aldıkları ifade ederek, “Şimdiye kadar konseptimiz tek konuktu. İlk kez üç konuğumuz birden oldu. Bu format da güzel ve canlı oldu” diye konuştu.

