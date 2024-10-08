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Bütün Hannover 12 yaşındaki Lorin Doğan’ı arıyor

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#Hannover#Lorin Doğan#AVRUPADAN HABERLER
Bütün Hannover 12 yaşındaki Lorin Doğan’ı arıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 10:20

22 senedir Hannover’da yaşayan Fatma Doğan’ın 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi kızı Lorin, annesiyle tartıştıktan sonra 14 yaşındaki kız arkadaşı Ukraynalı Anastasiia Slobska ile evden kaçtı ve kendilerinden bir daha haber alınamadı.

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LORIN Doğan’ın annesi Fatma Doğan, “Dört çocuğumdan en küçük olan Lorin 3 Ekim günü bir gün önce geceyi geçirdiği arkadaşı Anastasiia ile birlikte eve gelip bana ‘Anne bir arkadaşımızın doğum günü var, biz bu gece kutlamaya gidip o arkadaşımızın evinde kalacağız’ dedi. Ben de ‘Daha dün gece arkadaşınla beraber kaldın. Bu gece sen burada kalıyorsun, Anastasiia’yı da evine bırakacağım’ dedim. Otomobilin anahtarını almaya gittiğimde ‘Biz gidiyoruz’ deyip evden koşarak çıktılar. Ben ve diğer çocuklarım peşlerinden koştuk ama nereye gittiklerini göremedik” dedi.

Bütün Hannover 12 yaşındaki Lorin Doğan’ı arıyor
Lorin Doğan (solda) ve Anastasiia

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POLİSE BAŞVURDUK
Fatma Doğan şöyle devam etti: “Anastasiia’nın ailesiyle birlikte kaçtıkları günün akşamına kadar birlikte aradık ve gece saat 23.00 sularında polisi aradık. Polis geldi ve gereken bilgileri verdik, ilgileneceklerini söyleyerek gittiler. Giderken yanına aldığı okulun kendisine verdiği ipad’i yanında götürmüş ve kaçtığı gece geç saatlerde bize, ‘Doğum gününe gitmeye ve arkadaşının evinde kalmasına izin vermediğim için eve dönmeyeceğini’ yazdı. Ben de ‘Eve dönmesini, her ne olduysa olsun kendisinin benim kızım olduğunu, onu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ailece çok seveceğimizi’ yazdım. Cuma günü öğleden beri hiç yazmıyor ve bilgi alamıyoruz. Elindeki ipad’i Hannover yakınlarındaki Misburg’da tramvay durağında ‘Bu ipad’i bulan lütfen en yakın polis karakoluna götürsün’ yazarak bırakmış.”

Bütün Hannover 12 yaşındaki Lorin Doğan’ı arıyor

‘ONU BİRAZ ŞIMARTTIK’
Kızlarını çok sevdiklerini ve biraz da şımartmış olabileceklerini belirten anne Fatma Doğan “Dört çocuğumun en küçüğü, kendisini bağlama, piyano kurslarına gönderdim. Sosyal bir çocuktu. Kendisini her zaman seveceğiz. O bizim küçük kızımız. Ne yaparsa yapsın onun bir evi ve ailesi var ve her zaman kendisini her koşulda bağrımıza basmaya hazırız. En kısa zamanda evine döneceğine inanıyor ve bekliyoruz. Gerçek bilgisi olanların en yakın karakola başvurmalarını insanlık adına rica ediyorum” dedi.

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#Hannover#Lorin Doğan#AVRUPADAN HABERLER

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