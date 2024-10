Bütün Hannover 12 yaşındaki Lorin Doğan’ı arıyor

Haberin Devamı

LORIN Doğan’ın annesi Fatma Doğan, “Dört çocuğumdan en küçük olan Lorin 3 Ekim günü bir gün önce geceyi geçirdiği arkadaşı Anastasiia ile birlikte eve gelip bana ‘Anne bir arkadaşımızın doğum günü var, biz bu gece kutlamaya gidip o arkadaşımızın evinde kalacağız’ dedi. Ben de ‘Daha dün gece arkadaşınla beraber kaldın. Bu gece sen burada kalıyorsun, Anastasiia’yı da evine bırakacağım’ dedim. Otomobilin anahtarını almaya gittiğimde ‘Biz gidiyoruz’ deyip evden koşarak çıktılar. Ben ve diğer çocuklarım peşlerinden koştuk ama nereye gittiklerini göremedik” dedi.

Lorin Doğan (solda) ve Anastasiia

POLİSE BAŞVURDUK

Fatma Doğan şöyle devam etti: “Anastasiia’nın ailesiyle birlikte kaçtıkları günün akşamına kadar birlikte aradık ve gece saat 23.00 sularında polisi aradık. Polis geldi ve gereken bilgileri verdik, ilgileneceklerini söyleyerek gittiler. Giderken yanına aldığı okulun kendisine verdiği ipad’i yanında götürmüş ve kaçtığı gece geç saatlerde bize, ‘Doğum gününe gitmeye ve arkadaşının evinde kalmasına izin vermediğim için eve dönmeyeceğini’ yazdı. Ben de ‘Eve dönmesini, her ne olduysa olsun kendisinin benim kızım olduğunu, onu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ailece çok seveceğimizi’ yazdım. Cuma günü öğleden beri hiç yazmıyor ve bilgi alamıyoruz. Elindeki ipad’i Hannover yakınlarındaki Misburg’da tramvay durağında ‘Bu ipad’i bulan lütfen en yakın polis karakoluna götürsün’ yazarak bırakmış.”





‘ONU BİRAZ ŞIMARTTIK’

Kızlarını çok sevdiklerini ve biraz da şımartmış olabileceklerini belirten anne Fatma Doğan “Dört çocuğumun en küçüğü, kendisini bağlama, piyano kurslarına gönderdim. Sosyal bir çocuktu. Kendisini her zaman seveceğiz. O bizim küçük kızımız. Ne yaparsa yapsın onun bir evi ve ailesi var ve her zaman kendisini her koşulda bağrımıza basmaya hazırız. En kısa zamanda evine döneceğine inanıyor ve bekliyoruz. Gerçek bilgisi olanların en yakın karakola başvurmalarını insanlık adına rica ediyorum” dedi.