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Büfe küle döndü! 3 ölü, 16 yaralı

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#AVRUPADAN HABER#Düsseldorf#Flingern
Büfe küle döndü 3 ölü, 16 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 10:08

Almanya’nın Düsseldorf kentinde meydana gelen yangında üç kişi öldü, ikisi ağır 16 kişi yaralandı.

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İTFAİYE’den yapılan açıklamada, bir binanın zemin katında yer alan bir büfede henüz açıklanamayan bir nedenle yangın çıktı. Görgü tanıkları patlama sesi duyulduğunu da belirtti. İtfaiye ve ambulans, Flingern semtindeki Lichtstrasse’ye vardıklarında büfe tamamen yanmıştı. İtfaiye, apartmanın birinci katına kadar ulaşan alevlere müdahale etti. Apartman boşluğunda ve balkonlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiyeye göre, hayati tehlikesi olan iki kişi de dahil olmak üzere 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında 3 kişinin cesedi bulundu. Yangının çıkış nedeni ve ölenlerin kimliklerinin tespitine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Büfe küle döndü 3 ölü, 16 yaralı

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#AVRUPADAN HABER#Düsseldorf#Flingern

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