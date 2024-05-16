Büfe küle döndü! 3 ölü, 16 yaralı

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İTFAİYE’den yapılan açıklamada, bir binanın zemin katında yer alan bir büfede henüz açıklanamayan bir nedenle yangın çıktı. Görgü tanıkları patlama sesi duyulduğunu da belirtti. İtfaiye ve ambulans, Flingern semtindeki Lichtstrasse’ye vardıklarında büfe tamamen yanmıştı. İtfaiye, apartmanın birinci katına kadar ulaşan alevlere müdahale etti. Apartman boşluğunda ve balkonlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiyeye göre, hayati tehlikesi olan iki kişi de dahil olmak üzere 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında 3 kişinin cesedi bulundu. Yangının çıkış nedeni ve ölenlerin kimliklerinin tespitine yönelik soruşturmalar devam ediyor.