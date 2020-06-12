‘Bu karar bir an önce kaldırılmalı’

HÜRRİYET Gazetesi’ne konuşan TGD Genel Başkanı Sofuoğlu, Almanya’yı Türkiye konusunda karar alırken, çifte standarttan vazgeçmeye, Türkiye konusundaki kararlarında burada yaşayan 3 milyon Türkiye kökenliyi göz önünde bulundurmaya çağırdı ve “Pandemi siyasete alet edilmemeli” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı seyahat uyarısı kararını ‘acilen gözden geçirmeye’ çağıran Sofuoğlu, şunları söyledi: “Almanya’nın seyahat uyarısını kaldırdığı ülkelerin arasında Türkiye’nin bulunmaması şaşkınlık yarattı. Pandemiden en fazla etkilenen ülkelere sorunsuz seyahat açıklaması yapan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye kararı, özellikle hem yaz tatili ve hem bayram iznini Türkiye’de yakınlarının yanında geçirmek isteyenlerin planlarını altüst etti. Türkiye, diğer ülkeler gibi pandeminin yayılmasına karşı önemli başarılar elde etmiş ve uçak seferlerini başlatıp otellerinde alınan en yüksek derecede hijyenik yapı konusunda güvence vermiştir. Ayrıca 14 günlük karantina kaldırılmıştır. Bu nedenle Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın konuyu bir kez daha acilen gündemine alması ve gerek izin için yakınlarını ziyaret etmeye hazırlanan Türkleri gerekse turist olarak Türkiye’ye gidecek Almanları rahatlatıcı kararlar almasını bekliyoruz.”

TEPKİ GÖSTERELİM

Türk Alman İşverenler Derneği (TDU) Genel Başkanı Remzi Kaplan da şöyle konuştu: “Almanya Dışişleri Bakanlığı bu konuyu abarttı. Virüs vakalarının ve ölümlerin çok yüksek olduğu ülkelere seyahat uyarısını kaldırıp Türkiye’yi bunun dışında tutması bizler için çok üzücü olmuştur. Biz bu kararı kınıyoruz. Bu karar Türkiye’ye gitmek isteyen vatandaşları ve turistleri derinden üzdü. Buna karşı hepimiz duyarlı davranıp, karara karşı duyduğumuz tepkiyi Dışişleri Bakanlığı’na yazılı olarak iletmeliyiz. Kararın kaldırılması için hep birlikte sivil toplum örgütleri de dahil baskı yapmamız lazım. Mektup veya mail yoluyla tepkimizi Dışişleri Bakanlığı’na iletmemiz lazım.

Türkiye vaka ve ölü sayısının az olduğu ülkelerden bir tanesi. Almanya’nın böyle bir karar verirken, bunu temel alması lazım. Dışişleri Bakanı Maas’ın konuyla ilgili dünkü açıklaması da talihsiz bir açıklamaydı. Türkiye’yi dışladı ve şu anda seyahat uyarısını kaldırmayı düşünmediklerini söyledi.”