‘Biz her zaman sizlerin yanındayız’

TÜRKİYE-Almanya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubu 7. Toplantısı için Berlin’de bulunan Bakan Işıkhan, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Işıkhan, iki gün boyunca Alman muhataplarıyla yapacakları görüşmelerde iki ülke arasında mevcut sosyal güvenlik anlaşmasının uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını, nitelikli iş gücü temini ve Almanya’da yaşayan Türk gençlerinin mesleki eğitim ve istihdam durumlarına ilişkin ayrıntılı fikir alışverişi yapacaklarını ve iş birliği imkânlarını değerlendireceklerini söyledi. Yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının karşılaştıkları zorlukların da farkında olduklarını belirte Işıkhan, özetle şunları söyledi:

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı

‘ARAÇ BULUNDURMA SÜRESİ 4 YIL OLDU’

“Göçmen olmanın, yabancı bir topluma ayak uydurmanın, vatan hasreti çekmenin zorlukları içerisinde verdiğiniz mücadelenizle, emeğinizle ve en önemlisi alın terinizle sizler burada büyük hikâyeler yazıyorsunuz. Biz de devlet olarak bu zorlu sürecinizde hep yanınızda olduk, olmaya da gayret ediyoruz. Bilişim sistemlerinin çok hızlı ilerlemesi sebebiyle devletin vatandaşlarına sağladığı hizmetlerin bu hıza ayak uydurması özellikle yurt dışında uzaktan hizmet alan vatandaşlar için çok önemli. Bu kapsamda tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak vatandaşların zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmaları, şu an en önemli gündem maddeleri arasında yer yer alıyor. Yurt dışından emekli olan vatandaşların Türkiye’ye araçlarıyla gelmeleri durumunda 2 yıl olan araç bulundurma süresini 4 yıla çıkardık. Bu işlemler için konsolosluk tarafından onaylanan yurt dışı emeklilik belgesinin de sistemimiz üzerinde doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesini sağlamayı planlıyoruz. Bunu, bununla birlikte özellikle emekli vatandaşlarımızı, kıymetli büyüklerimizi bir zahmetten kurtaracak olmanın da mutluluğunu taşıyoruz.”

‘YENİ VATANDAŞLIK YASASI KIYMETLİ BİR ADIM’“Almanya’daki Türk toplumunun eşit katılım temelli entegrasyonuna önem veriyoruz ve bunu teşvik ediyoruz. Almanya’da haziran ayında yürürlüğe giren ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Modern Vatandaşlık Yasası’nı da bu bağlamda atılmış kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık hakkından istifade etmelerinin teşvik edilmesinde ve bu minvalde ortaya çıkan fırsatların vatandaşlarımız tarafından da değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bakanlık olarak bizler de vatandaşlarımıza fayda sağlayacak her türlü iş birliği imkânını değerlendiriyoruz.”‘SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ’“Avrupa’yla birlikte Almanya’da yükselen yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı, aşırı sağcı ve ırkçı örgütlere ilişkin endişeleriniz olduğunu da üzülerek sizlerle paylaşmak isterim. Müttefiklik hukukumuza zarar veren bu örgütlerle mücadelede daha etkin bir iş birliğine ihtiyacımız var. Özellikle iş yerinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığından kaynaklanan saldırılar sonrasında mağdur vatandaşlarımızı, işçilerimizi ziyaret ediyoruz. Konuyla ilgili olarak da yerel makamlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bizler, dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin yanında olmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.”‘BİRLİK RUHUNU KAYBETMEMELİYİZ’“Kuvvetli bir toplum olabilmenin yolu, birlik ve beraberlik ruhunu asla kaybetmeden güzel bir bütünlük içerisinde olmaktan geçiyor. Hareket, görüş ve düşünce farklılıkları ne olursa olsun ortak davalarda birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmekten ve yerel koşullara uyum sağlamaktan geçiyor. Ekonomik ve kültürel ilişkiler boyutuyla desteklendikçe ikili siyasi ilişkilerimizde kaydettiğimiz ilerlemeler daha da kalıcı olabilecektir. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, iş insanlarımızı ve çeşitli sektörlerde karar verici durumda bulunan vatandaşlarımızı dış politika vizyonumuzun önemli öncüleri olarak kabul ediyoruz. Buradaki temsilcilerimiz her türlü sorununuzun çözümünde sizlere yardımcı olmaya devam edecek, imkânlar ölçüsünde gerekli eksiği vereceklerdir. Hiç kuşkusuz taleplerinizin takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Bölünmeden, arasına nifak sokulmasına izin vermeden, tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi sımsıkı durarak bu millet her türlü sorunun üstesinden gelebilecektir.”