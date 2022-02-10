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‘Birlikte hareket etmeliyiz’

#Londra#Bekir Utku Atahan#Şükrü Aybakar
‘Birlikte hareket etmeliyiz’

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Londra Büyükşehir Belediyesi (GLA) Meclis Üyesi Sem Moema, İngiltere Karahasanlılar Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi.

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DERNEK başkanı Yusuf Alma, Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Şükrü Aybakar ve vatandaşlar tarafından ağırlanan Başkonsolos Atahan ve Meclis Üyesi Moema, dernek çalışmaları ve yapılacak etkinlikler ile gençler için yapılması planlanan aktiviteler konusunda bilgilendirildi. Dernek üyelerinin talep ve çözüm önerilerini de dinleyen Atahan, davetlerinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti. Atahan ziyaretle ilgili görselleri de başkonsolosluğun sayfasından paylaştı. Londra Başkonsolosu Atahan’ı ağırlamaktan son derece mutluluk duyduklarını belirten Alma ise şunları söyledi: “Bizler gurbetteki Karahasanlılar olarak derneğimizin çatısı altında bir ve beraber hareket edip, birbirimize destek olmaktayız. Bizlerin birliğinden, dirliğinden memnuniyet duyan sayın başkonsolosumuzla görüş alışverişinde bulunduk. Kendileri bizleri onurlandırdı. Çok sıcak bir ziyaret gerçekleşti. Başkonsolosumuza ve meclis üyemize yaptıkları ziyaret için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

‘Birlikte hareket etmeliyiz’
‘GENÇ LONDRALILAR FONU’
Londra Büyükşehir Belediyesi’nde, Hackney, Islington ve Waltham Forest belediyelerini temsil eden Moema da, meclis üyesi olarak rolünün ana hatlarını çizdiğini ve kendi seçim bölgesindeki tüm topluluklarla ilişki kurmanın ana önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Moema, “Karanhasanlılar’ın birkaç ay gibi kısa bir sürede bugüne kadar yaptığı çalışmalar büyük önem taşıyor. Haggerston Community Center’a yaptığım ziyarette dernek üyelerine kendimi tanıtabildiğim için çok mutlu oldum ve gelecekte onlarla yakından çalışmak istiyorum” dedi. Moema ayrıca, Londra Büyükşehir Belediyesi’nin Karahasanlılar’ın çalışmalarını ve genç üyelerine yönelik faaliyetlerini destekleyebilecek olan ‘Genç Londralılar Fonu’ gibi hibe desteği konuları da görüştü.
‘Birlikte hareket etmeliyiz’

‘Birlikte hareket etmeliyiz’

 

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#Londra#Bekir Utku Atahan#Şükrü Aybakar

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