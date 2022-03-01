Bilgin Defterli’nin ‘futgolf’ heyecanı

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Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) 2022 sezonu için toplam 7 turnuva düzenlendi. Türkiye Futgolf Şampiyonası’nın ilk etabı 5-6 Mart tarihlerinde Antalya’da Cullinan Links Golf sahasında yapılacak. Sezonun ilk turnuvasında 15 ülkeden 216 oyuncu yer alacak. Turnuvada Bilgin Defterli Ulteemate Footgolf Club takımında mücadele verecek. Milli oyuncumuz dünya klasmanının zirvesinde yer alan Ben Clarke, Cedric Bonnot, Nico Garcia, Matias Perrone, Tom Williams, Olcay Şahan gibi isimlerin de yer aldığı turnuvada ikinci başarısı için mücedele edecek. Turnuvada final günü heyecanı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ‘Futgolf’te uluslararası çatı kuruluş olan FIFG’ye geçen yıl üye olan Futbol Gençlik Spor Derneği (FGSD), Avrupa Futgolf Turu kapsamında 500 puan veren bu büyük turnuvaya ev sahipliği yapacak. FIFG üyeliği ile Türk oyuncular da FIFG tarafından dünya çapında düzenlenen tüm turnuvalara katılma şansına sahip oldular.

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‘BENİM İÇİN GURUR VERİCİ’

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanı Bilgin Defterli, başarısını ‘futgolf’e taşıdı. Kasım ayında Türkiye Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen ilk turnuvasında kadınlar kategorisinde birinci olan Defterli, 2023’te Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Orlando’daki FIFG Futgolf Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil edecek oyuncular, 2022 sezonunda oluşacak sıralamaya göre belirlenecek. Defterli hayatını sürdürdüğü Almanya’nın Köln kentinde Hürriyet’e gazetesine şunları söyledi: “Oynadığım Ulteemate Footgolf Club takımı ile ilk defa böyle büyük bir turnuvada yer alacağımız için heyecanlıyız. Ben de üzerime düşeni yaparak kadınlar kategorisinde şampiyonluk yaşayacağıma inanıyorum. Benim yarışmacı bir karakterim var ve bir sporcu her zaman hedefini belirlerse daha çok başarılara imza atar diye düşünüyorum. Futbol kariyerim bittikten sonra tekrar bu heyecanı yaşamak gerçekten çok gurur verici benim için.”

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BİLGİN DEFTERLİ KİMDİR?

Bilgin Defterli, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’nde Anadolu ve İstanbul takımlarında forma giydi. 19 yıl aralıksız milli takım forması giydi. 10 yıl milli takım kaptanlığı yaptı. Köln’de 2009-2010 sezonunda Bundesliga Kadın Ligi’nde 20 maçta 22 gol atarak ‘gol kraliçesi’ oldu. 2012 yılında Avrupa’da en iyi Türk kadın futbolcusu seçildi.

FUTGOLF NEDİR?

Türkiye Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) yaklaşık 200’’ü aşkın üyesi, 400’e yaklaşan aktif oyuncu havuzu var. Türkiye’de 5 ilde sayısı 10’a ulaşan futgolf sahasında Türkiye Futgolf Şampiyonası’nı, Türkiye Kupası’nı, Kulüpler Ligi’ni ve diğer futgolf aktiviteleri organize ediliyor. Futgolf, futbol ve golf sporunun birleştirilmesiyle oluşan bir branş. 18 delikten oluşan parkurda en az atış sayısı yapan galip geliyor.

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