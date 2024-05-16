Berlin’de ‘Nakba Günü Yürüyüşü’

Haberin Devamı

İsrail’in Filistin’i işgalini ve işgalden sonra Filistinlilere yaptığı katliamları, baskıları kınamak isteyen göstericiler, 76’ncı Nakba Günü’nü anmak üzere Berlin’in en işlek bölgelerinden Charlottenburg ilçesinde toplandı. Bayrakların asılması ve pankartların hazırlanmasından sonra Filistin milli marşı okundu ve yürüyüşe geçildi. Yürüyüş kapsamında şu açıklama yapıldı: “Ölüler için yaşıyoruz ve yaşayanlar için mücadele ediyoruz. Nakba’nın 76. yılı ve biz hâlâ buradayız. Adalet, özgürlük ve geri dönüş talep ediyoruz. Bugüne kadar yerinden edilen ve mülksüzleştirilen 750 bin Filistinlinin, öldürülenlerin ve yok edilen 500 Filistin köyü ve kasabasının yasını tutuyoruz. Gazze’deki etnik temizlik, imha ve soykırımın tanıklarıyız ve Alman devletinin İsrail’in uyguladığı soykırıma suç ortaklığını kınıyoruz. Bu soykırım sırasında alınan tek bir canı bile unutmayacağımızı ilan ediyoruz. Bu Nakba Günü’nde hiçbir yasak, hiçbir zulüm, hiçbir baskı bizi adalet ve özgürlük istemekten alıkoyamaz. Filistin özgürleşene kadar özgür değiliz.”

Haberin Devamı

‘FİLİSTİN YOK OLUYOR’

Almanya’nın, İsrail’e silah sevkiyatına son vermesi çağrısında bulunan Filistinliler, yürüyüş sırasında “Filistin yok oluyor, suyu ve ekmeği de yok”, “Filistin’e özgürlük” ve “İsrail terör devleti” şeklinde sloganlar attı. Yürüyüşe, şehirde yaşayan Türkler de katılarak destek verdi. Başkentin önemli merkezlerinden Wilmersdorf Caddesi’nde başlayan yürüyüş, Hallensee’de sona erdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş boyunca Berlin polisi, yoğun güvenlik önlemleri aldı.