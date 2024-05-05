Bayrağını kap, sen de gel

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TOPLANTILARIN Toplantıların ilki spor kulüplerinin yöneticileriyle, ikincisi ise sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, katıldığı toplantılarda şunları söyledi: “Başkonsolosluğumuz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 14.00’te düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması, bu sene ilk defa başkonsolosluk binası önünden, ellerinde sadece Türk bayraklarını taşıyan 7’den 70’e vatandaşlarımızdan oluşan topluluğun yürüyüş kortejiyle başlayacak. Yürüyüş sonunda Wöhrderwiese ismi verilen yeşil, geniş bir alanda müzik eşliğinde çeşitli etkinliklerle kutlama sona erecek. Nürnberg’de ilk defa sadece Türk bayrakları taşınarak yapılacak yürüyüşün ve kutlamaların birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşmesini diliyorum.”

