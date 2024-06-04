Bahadınlılardan yaşlılarına sıcacık bir yuva!

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ALMANYA’da kurulan hemşehri dernekleri, önemli bir sosyal görevi yerine getiriyor. Bunlardan biri var ki, geçtiğimiz yıllarda, yurt dışında kurulan dernekler arasında en değerli çalışmalardan birine imza attı. Almanya ve Hollanda’da yaşayan Bahadınlıların bir araya gelerek kurduğu Bahadın Yardımlaşma Vakfı, memleketlerindeki bakıma muhtaç yaşlılar için, adına ‘Yaşlanma Evi’ dedikleri bir bakım ve huzur evi kurdu. Avrupa standartlarında kurulan bakım evi, içinde müzesi, el işi atölyeleri ve eğitimli personeliyle örnek teşkil ediyor. Yaşlanma Evi’nin hayata geçirilmesinde ise iki isim öne çıktı. Bunlardan biri Berlin’in en tanınmış iş insanlarından Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan ve Vakıf Müdürü Dr. İbrahim Yerden.