Bahadınlılardan yaşlılarına sıcacık bir yuva!

ALMANYA’da kurulan hemşehri dernekleri, önemli bir sosyal görevi yerine getiriyor. Bunlardan biri var ki, geçtiğimiz yıllarda, yurt dışında kurulan dernekler arasında en değerli çalışmalardan birine imza attı. Almanya ve Hollanda’da yaşayan Bahadınlıların bir araya gelerek kurduğu Bahadın Yardımlaşma Vakfı, memleketlerindeki bakıma muhtaç yaşlılar için, adına ‘Yaşlanma Evi’ dedikleri bir bakım ve huzur evi kurdu. Avrupa standartlarında kurulan bakım evi, içinde müzesi, el işi atölyeleri ve eğitimli personeliyle örnek teşkil ediyor. Yaşlanma Evi’nin hayata geçirilmesinde ise iki isim öne çıktı. Bunlardan biri Berlin’in en tanınmış iş insanlarından Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan ve Vakıf Müdürü Dr. İbrahim Yerden.
AÇIK ARTIRMAYLA GS FORMASI SATILDI
Bahadın Yaşam Vakfı, düzenlediği yardımlaşma gecesiyle hem huzur evini tanıttı hem de geceden elde edilen geliri huzur evine bağışladı. Gecede ayrıca 2023/24 sezonunun şampiyonu Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı bir forma da açık artırmayla satıldı. Formayı, Kaplan Grup yöneticilerinden Birol Kaplan 2 bin 500 Euro’ya satın aldı. Bunun dışında bağış gecesinde Birol Kaplan, Belgin Kaplan ve Şaziye Kaplan vakfa bağışta bulundu.
VAKIFI TANITTI
Ocak Otel’de düzenlenen geceye Almanya ve Hollanda’dan gelen Bahadınlılar katıldı. Remzi Kaplan ve eşi Şaziye Kaplan’ın ev sahipliği yaptığı geceye Berlin Başkonsolosu Okan Şanlı ve KKTC Büyükelçisi Beniz Uluer Kaymak
da katıldı. Federal Alman Meclisi eski milletvekili Ve Berlin Engelliler Federasyonu Başkanı Özcan Mutlu’nun yanı sıra Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu da gecede hazır bulundu. Safinur Akdoğan’ın sunduğu gecede, Vakıf Müdürü Dr. İbrahim Yerden, vakfı tanıtan uzun bir sunum gerçekleştirdi. Yerel sanatçıların yanı sıra Türk Halk Müziği sanatçıları Sümer Ezgü ve Cem Çelebi de müzikleriyle geceye renk kattı.