Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali başlıyor

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ALEVİ kültürünü tanıtmak amacıyla Birleşik Krallık ülkelerinde yaşayan Alevi toplumunun katılımıyla düzenlenecek festival, salgın nedeniyle iki yıldır online olarak yapılıyordu. Ancak bu sene önceki senelerde olduğu gibi açık alanda yapılacak. Britanya Alevi Federasyonu (BAF) yerleşkesinde, Eş Başkanlar Müslüm Dalkılıç ve Dilek İncedal tarafından yapılan açıklamada, bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Alevi Festivali’nin ‘Barış ve Adalet’ temasıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Dalkılıç ve İncedal ile birlikte İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Eş Başkanları Filiz Koç ile İbrahim Has, Enfiled Alevi Kültür Merkezi Başkanı Hasan Gül ile Maksut Demir de yaptıkları konuşmalarla festivalin, Alevi kimliği ve Alevilerin taleplerini dünyaya duyuran güçlü bir ses olduğuna işaret ettiler.

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11 yıldır Britanya’da Aleviler ve Alevi dostları olarak Alevi Festivali düzenlediklerini belirten Müslüm Dalkılıç, “İnanç değerlerimizi meydanlarda anlatan en önemli etkinliklerimizden biri olan festivalimiz, Alevilerin taleplerini dünyaya duyuran güçlü bir sestir. Festivalimiz, Türkiye ve dünyadaki özgürlük ve adalet mücadelelerinin büyütülmesi ve duyurulmasına katkı sunacaktır. Britanya topraklarında yetişen çocuklarımız için inanç kimliği ve aidiyet duygusunu geliştiren değerli birlikteliklerden biri olan festivalimiz, son iki yıldır tüm dünyayı esir alan pandemi esaretine karşı özgürlük çığlığı olacaktır” dedi.

FARKLI KÜLTÜRLERİ VE KİMLİKLERİ BULUŞTURACAK

BAF Eş Başkanı Dilek İncedal ise, “11’inci Alevi Festivali, Kovid-19 tahribatı sonrası insanları, geleceğimizi barış ve adalet için örgütlememizin önemini hatırlatacak ve toplumsal farkındalığı artıracaktır. ‘Barış ve Adalet’ diyecek olan 11’inci Alevi Festivali, Alevilerle tüm farklı kültürleri, kimlikleri, emekçileri, kadınları, gençleri, yaşlıları, engellileri, savaşların ve Kovid-19 travmasının etkisinden uzaklaştırıp, umutta, demokraside, kardeşlikte, dayanışmada ve türkülerde buluşturacaktır” diye konuştu.

29 Mayıs Pazar günü açılış resepsiyonuyla başlayacak olan 11’in Alevi Festivali, 30-31 Mayıs ve 1 Haziran’da panellerle devam edecek, 2 Haziran’daki ‘cem erkânı’ ise İAKM-Cemevi’nde gerçekleşecektir. Festival, 3-4-5 Haziran günlerinde Britanya Alevi Federasyonu ve Enfield Alevi Kültür Merkezi yerleşkesinde ‘Park Festivali’ ile son bulacak.