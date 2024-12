‘Auni Turnuvası’ yine birleştirdi

Haberin Devamı

1985 yılında henüz 15 yaşındayken Avni Kandemir isimli gencin başlattığı, ancak isminin telaffuz edilmesi zor olduğu için Auni adını verdiği Kültürlerarası Salon Turnuvası, Hengelo’daki Kuipersdijk 46 adresinde bulunan Veldwijk Spor Salonu’nda yapıldı. Ülke genelinden farklı etnik kültürden futbolcuların yer aldığı kulüplerin katıldığı turnuva öncesi, spor salonunun yanındaki ısıtmalı çadırda renkli bir pazar yeri kuruldu. Topluluklar burada, kültürlerini, yaratıcılıklarını ve çeşitliliklerini sergiledi. Saat 13.00’te gerçekleşen resmi açılış, Hengelo Belediye Başkanı Sander Schelberg ve Deventer Başkonsolosumuz Muammer Hakan Cengiz tarafından yapıldı.



Hengelo Belediye Başkanı Schelberg, “Farklı kültürel geçmişlere sahip insanları futbol sahasında bir araya getirmek... İşte Auni Kandemir’in 40 yıldır bağlılık ve tutkuyla yaptığı tam da bu. Veldwijk Spor Salonu’nda düzenlediği çok kültürlü salon futbolu turnuvası, yalnızca bir spor etkinliği olmaktan çok daha fazlası. Bu turnuva, bağ kurmak, dostluklar geliştirmek ve karşılıklı anlayış sağlamak için bir platform. Mütevazı bir turnuva olarak başlayan etkinlik, bugün Hengelo’da ve ötesinde tanınan bir organizasyona dönüşmüş durumda. Sosyal uyumun ve entegrasyonun her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde, bu turnuva sporun farklı topluluklar arasında köprüler kurabileceğini kanıtlıyor” dedi.Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ise şunları söyledi: “Avni Futbol Turnuvası’nın 40. ve Hollanda ’da Türk diasporasının 60. yılını kutlamaktan kıvanç duyuyoruz. Hollanda toplumunun çok kültürlü yapısını bir araya getiren bu etkinlik vesilesiyle bu yıl ilk kez bir de çok kültürlü pazar yeri kurulmuş, Hollanda’da yaşayan farklı kökenlere sahip insanlar buraya katılmıştır. Çok kültürlü bir toplum yapısı ülkeleri zayıflatan değil, güçlendiren bir unsurdur. Hollanda’daki Türk toplumu da Hollanda’yı daha dayanıklı ve güçlü hale getirmekte, iki müttefik ülke arasındaki bağları pekiştirmektedir. Bu turnuvada ve pazar yerinde emeği geçen herkesi kutluyorum.”Turnuvayı 40 yıldır organize eden Avni Kandemir de şöyle konuştu: “Küçük bir çocukken büyük bir hayalim vardı; farklı kültürlerden ve geçmişlerden insanları bir araya getirecek bir salon futbol turnuvası düzenlemek. Kendi adımı verdiğim bu turnuva, mütevazı bir yerel etkinlik olarak başladı ve bugün Hollanda’nın en büyük ve en popüler salon futbol turnuvalarından biri haline geldi. Turnuvanın sadece Hollanda’daki Türk topluluğunu gururlandırmakla kalmayıp, tüm Avrupa’da benzersiz bir takdir kazandığı için büyük bir gurur duyuyorum. Bu yılki salon futbol turnuvası, yalnızca sportif anlamda büyük bir öneme sahip olmakla kalmayıp, sosyal entegrasyona da değerli katkılarda bulunmaktadır. Sporu, toplulukları birbirine bağlamak ve iş birliğini teşvik etmek için bir araç olarak kullanıyoruz. Auni Turnuvası her yıl, farklı etnik ve sosyal kökenlerden gelen grupları birleştirmek için sporun mükemmel bir araç olduğunu kanıtlıyor. Spor birleştirir!”16 takımın yarıştığı turnuvanın çeyrek finalleri öncesinde sembolik başlama vuruşunu, organizatör Avni Kandemir’in 13 yaşındaki kızı Rana Kandemir ve Edward van Gils gerçekleştirdi. Edward van Gils, dünya genelinde ‘Sokak Futbolunun Babası’ olarak bilinen bir isim. Turnuvanın şampiyonu finalde Annour Madiba’yı 3-1 yenen Lahey takımı FC Stanga oldu. FC Posof (Hilversum) üçüncü, Ligh of India (Enschede) dördüncü ve ATIK 2 (Apeldoorn) beşinci oldu.