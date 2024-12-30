‘Auni Turnuvası’ yine birleştirdi

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1985 yılında henüz 15 yaşındayken Avni Kandemir isimli gencin başlattığı, ancak isminin telaffuz edilmesi zor olduğu için Auni adını verdiği Kültürlerarası Salon Turnuvası, Hengelo’daki Kuipersdijk 46 adresinde bulunan Veldwijk Spor Salonu’nda yapıldı. Ülke genelinden farklı etnik kültürden futbolcuların yer aldığı kulüplerin katıldığı turnuva öncesi, spor salonunun yanındaki ısıtmalı çadırda renkli bir pazar yeri kuruldu. Topluluklar burada, kültürlerini, yaratıcılıklarını ve çeşitliliklerini sergiledi. Saat 13.00’te gerçekleşen resmi açılış, Hengelo Belediye Başkanı Sander Schelberg ve Deventer Başkonsolosumuz Muammer Hakan Cengiz tarafından yapıldı.

