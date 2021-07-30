Aşırı sağcıya 6 yıl hapis cezası

MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında Susanne G.’nin camilere kundaklama girişimi planladığı, bu amaçla aracına çok sayıda benzin dolu şişe depoladığı belirtilerek hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Susanne G.’nin tüm bunları nasyonal sosyalizme olan inancı nedeniyle yapmak istediği belirtilen kararda, evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemelerin de ele geçirildiği kaydedildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı İmam-ı Azam Camisi’ne mart başında domuz resmi ve gerçek tabanca mermisiyle “Asla güvende olmayacaksınız” yazılı tehdit mektubunu gönderen Susanne G.’nin, iki Alman politikacıya da içinde mermi bulunan mektuplar gönderdiği tespit edilmişti.

ZİYARET İÇİN İZİN İSTEMİŞ

Nürnberg yakınlarındaki Leinburg-Diepersdorf kasabasında (Heilpraktikerin) doğal tedavi uzmanı olarak muayenehanesi bulunan Susanne G.’nin, Almanya’da, 8’i Türk, 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü sanıkları Ralf Wohlleben ve Andre Eminger ile irtibatının olduğu ortaya çıkmıştı. Irkçı kadının evinde, bu ikilinin yazdığı 47 mektup bulunmuş, gözaltında bulunduğu dönemde kendisini Eminger ve Wohlleben’in ziyaret edebilmesi için izin istediği belirlenmişti.