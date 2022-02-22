Anadil gününde, Türkçe derslerine katılım çağrısı

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FÖTED Eş Başkanları Mehtap Çağlar ve Kemal Ülker anadili günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, çok dilliliğin Almanya’da kreşlerden başlayıp lise sonuna kadar okullarda nitelikli şekilde öğretilmesi gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Kurulu’nun, 1999 yılında aldığı bir kararla 21 Şubat gününü, ‘Uluslararası Anadili Günü’ olarak kabul ettiğine dikkat çeken Eş Başkanlar Çağlar ve Ülker, “UNESCO verilerine göre dünyada yaklaşık 5 bini yerli dili olmak üzere 7 binden fazla dil konuşulmaktadır. Bu dillerin yüzde 40’ı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. UNESCO’ya göre, yüzyıl içinde bir dili konuşacak çocuk kalmayacak durumda ise o dil tehlikede, bir dili konuşan hiç çocuk kalmamışsa o dil ölü kabul edilmektedir“ dedi. FÖTED, Almanya Türk Öğretmenler Birliği ile 27 Şubat’ta dijital ortamda değişik akademisyenlerin de katılımıyla anadili konu alan ortaklaşa bir etkinlik düzenleyecek.

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‘DEMOKRASİNİN GÜÇLENMESİNE KATKI SUNACAK’

Almanya’nın da çok dilli bir ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Mehtap Çağlar ve Kemal Ülker, Almanya genelinde nitelikli bir anadili eğitiminin yasal temeli olmasının beklentileri arasında olduğunu dile getirirken, ”Çok dilliliğin, katılımcılığın ve fırsat eşitliğinin sadece sözde kalmayıp, yaşamın her alanında olması gerektiğini vurgulamak isteriz. Mevcut durum göz önüne alındığında anadili eğitiminin tatmin edici, nitelikli bir şekilde okullarda sistematik şekilde; ders müfredatı içerisinde sınıf geçmeyi etkileyecek derecede verdirilmesi için; ilgili tüm paydaşların bir araya gelerek ortak bir kararla uygulamaya sokulması hayatı önem arz etmektedir. Bu, aynı zamanda okullardan başlayarak, toplumda giderek ayrımcılığın, dışlamanın giderek yok olmasına; demokrasinin güçlenmesine de katkı sunacaktır“ dedi.

‘ÇOCUKLARI MUTLAKA TÜRKÇE DERSİNE KAYIT ETTİRİN’

Öte yandan Kuzey Ren Vestfalya -Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV- NRW) Başkanı Dr. Aysun Aydemir, velilere çağrıda bulunarak çocukları mutlaka Türkçe dersine kaydettirmelerini istedi. Almanya’daki Türk öğretmen ve veli dernekleri, başkonsoloslar ve eğitim ataşeleri 21 Şubat Dünya Anadili Günü için düzenlenen toplantılarda anadil olarak Türkçenin önemine ve zenginliğine dikkat çektiler. Türkçe dersine kayıtların 30 Mart tarihine kadar yapıldığına dikkat çeken dernek temsilcileri ve yetkililer, Almanya’da yaşayan Türk toplumuna çağrıda bulunarak dilimizi ve kültürümüzü yaşatmak için çocuklarını mutlaka Türkçe dersine kayıt ettirmelerini istedi.

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Kuzey Ren Vestfalya-Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV-NRW) başkanı Dr. Aysun Aydemir taleplerini şöyle sıraladı:

* Anadili dersi genellikle öğleden sonraya bırakıldığı ve verilen notlar sınıf geçmeyi etkilemediği için bu derse katılım azalmaktadır.

* Anadili dersi normal ders programı içinde yer almalı, haftada 5 saat (en az 3 saat) verilmelidir. Verilen not sınıf geçmeyi etkilemeli, başka bir yabancı dilin notunun yerini tutmalıdır.

* Anadili dersine kayıtlar okul başlangıcında bir kez yapılmalı ve okul bitinceye kadar geçerli olmalıdır. Anadili dersi açılabilmesi için ilkokullarda 10, ilkokuldan sonraki dönemde 15 öğrenci yeterli olmalıdır.

* Türk çocuklarının Türkçe dersine katılımı 6. sınıfa kadar zorunlu olmalıdır. Türkçe dersi 6. sınıftan itibaren ikinci veya üçüncü seçmeli yabancı dil dersleri arasında yer almalıdır.

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‘TÜRKÇEYİ YAŞATMAK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPILMALI’

Eğitimci- Yazar Bahattin Gemici ana babalara yaptığı çağrıda şu görüşlere yer verdi: “Günümüz toplumunun çok dilli insanlara gereksinimi vardır. Anadilini iyi bilen çocuklar Almancayı da iyi öğrenirler. Çocuk, anadili ile ailesine, akrabalarına ve yurduna bağlanır. Anadilini iyi öğrenemeyen çocuklar ileride asimile olmaktan kurtulamazlar. Çocuğumuzun gittiği okullarda Türkçe dersi yoksa, velilerimiz imza toplayarak yetkililere ve derneklerimize başvurmalıdır. Yurtdışındaki tüm sivil toplum kuruluşları anadilimiz Türkçeyi yaşatmak için güç birliği yapmalıdır.”