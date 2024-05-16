Aman dikkat! Vatandaşlık için 27 Haziran’ı bekleyin

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ALMANYA’da Türklere de çifte vatandaşlığın yolunu açan yeni vatandaşlık yasası 27 Haziran’da yürürlüğe giriyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Alman vatandaşlığına geçecekler Türk vatandaşlığını bırakmak zorunda kalmazken, şimdiye kadar sadece Alman vatandaşı olan Türkiye kökenliler de isterlerse Alman vatandaşlığını bırakmadan yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek. Yasa sayesinde Almanya’da yaşayan Türkler çifte vatandaş olma imkanına sahip olacak. Ancak bunun için 27 Haziran tarihi beklenmeli. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Yeşiller Federal Meclis milletvekili ve avukat Canan Bayram, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyenlere şu uyarıda bulundu:

OTURUMU DA KAYBEDERLER

“Yasa Meclis’ten onay aldıktan sonra çok sayıda kişi bana Türk vatandaşlığına hemen geçmek istediklerini iletti. Onları anlıyorum. Sabırsızlanıyorlar. Yıllardır bu yasayı beklediler. Eski vatandaşlıklarını yasanın imkân sunması üzerine geri almak istiyorlar. Ancak bilmeleri gereken çok önemli bir durum var. O da eski yasanın 27 Haziran tarihine kadar geçerli olması. Eski yasa çok açık olarak izin almadan Türk vatandaşlığına izinsiz geçmeyi yasaklıyor. Dikkat edin. Eğer yeni yasa yürürlüğe girmeden, yani 27 Haziran’dan önce Türk vatandaşlığına izinsiz geçerseniz, Alman vatandaşlığını kaybedersiniz, oturum hakkınızı da tehlikeye atarsınız. Acele etmeyin. Sadece vatandaşlığı değil, süresiz oturumunuzu da yitirirsiniz. Eğer bir de çalışmıyorsanız, yani geçiminizi sağlayacak geliriniz de yoksa süresiz oturum almak da zorlaşır. Yürürlükteki yasa nedeniyle geçmişte birçok kişi hem Alman vatandaşlığını kaybetti hem de yeniden süresiz oturum almak için mücadele vermek zorunda kaldı. Ben avukat olarak yıllarca bu tür vakalarla karşılaştım. Çok sayıda davaya baktım. Türk vatandaşlığını yeniden sorunsuz bir şekilde kazanmak isteyenlere 27 Haziran tarihini beklemelerini öneriyorum. 27 Haziran’dan sonra izin almadan ve Alman vatandaşlığınızı kaybetmeden Türk vatandaşlığınızı kazanabilirsiniz.”

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ALMANLAR DA YASAYA SEVİNDİTürkiye kökenli Alman vatandaşı olanların Türk vatandaşlığını geri almalarının 27 Haziran’dan itibaren yasal bir hak olduğunu da belirten Bayram, şöyle devam etti: “Sadece Türkiye kökenli Almanlar değil, eğer şartları yerine getiriyorlarsa tüm Almanların Türkiye veya başka bir ülke vatandaşlığına geçme hakları var. Çünkü eski yasa Almanların da izinsiz Türk vatandaşlığına geçmelerini yasaklıyordu. Benim çevremde Türkiye’de daha uzun süre kalabilmek ve ticari faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmek için Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Almanlar da var. Yeni yasaya sadece Türkiye kökenliler değil, Almanları da sevindi. Türk vatandaşlığını aldıkları takdirde Türkiye’de hem daha rahat ticaret yapabilecekler hem de orada uzun süreliğine yaşayabilecekler. Yani turist statüsünden kurtulmak isteyen Almanlar da bu yasaya çok sevindi.”

VATANDAŞLIĞA GEÇİŞ AVANTAJ SAĞLAR

“Yeni yasa, şimdiye kadar Alman vatandaşlığına geçmeyen Türkiye kökenliler için önemli avantajlar sağlıyor. Vatandaşlığa başvuru ve alma süresi kısaldı. 5 yıla indi. Hatta 3 yılda da geçme imkânı var. Yeşiller olarak vatandaşlığa geçiş için talep edilen harcın kaldırılmasını da çok istedik. Koalisyon ortağı SPD de bu konuda bizimle aynı fikirdeydi. Ancak üçlü koalisyonun diğer ortağı FDP ücretin alınması ile ilgili çok diretti ve katı bir tavır gösterdi. İkna olmadılar. Uzun yıllar bu yasanın çıkması yönündeki beklentileri karşılamak için üç parti uzlaştı ve yasa çıktı. Yasanın getirdiği avantajlardan herkesin yararlanıp Alman vatandaşlığına geçmelerini tavsiye ederim. Böylece hem seçme ve seçilme hakkını kazanacaklar hem de Alman vatandaşlığı sayesinde Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde yeni kazanımlar elde edecekler.”